A股市值H1增逾人民幣3兆 活水湧TMT

2023年上半年結束，A股走完震盪的半年。截至6月30日收盤，上證指數、深證成指和科創50指數分別上漲3.65％、0.1％、4.71％。滬深300、創業板指則是下跌，其中創業板指表現最差，上半年共下跌5.61％。

證券時報報導，從上半年波動程度看，各大主要指數中以創業板指波動最大，半年振幅達23.14％，上證指數半年振幅11.2％。

從市值看，剔除今年上市的次新股，與去年底相比，A股市值合計增加人民幣（下同）3.3兆元，共有7家行業巨頭市值增加超千億元，其中，中國石油A股市值增最多，農業銀行和寧德時代A股市值重新站上兆元大關。

低市值股票仍是主力資金追捧的對象，2022年底A股市值介於10億至50億元的股票，今年上半年漲幅最高，平均漲幅達16.4％；其次是市值介於50億至100億元之間的股票，上半年平均漲幅為8.92％。市值介於300億至500億元的股票表現最差，上半年平均下跌1.34％。

從行業別看，上半年通信、傳媒、計算機漲幅位居前三名，其中通信指數漲幅50.66％居冠。四個行業指數跌幅超過10％，其中商貿零售指數下跌23.44％，跌幅最深。在AI（人工智慧）浪潮下，TMT類股（計算機、通信、傳媒、電子）成為投資熱點，新能源領域則相對遭到冷落。

從成交情況來看，越來越多的資金湧入TMT板塊。今年1月份，電力設備行業成交額排名第一位，其次是醫藥生物。但2月份計算機成交2.17兆元躍居第一。第二季，行業成交額前三名為電子、傳媒、計算機。其中，TMT類股在6月份合計成交7.95兆元，占A股總成交比重達41.42％。