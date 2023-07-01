新人行行長 潘功勝呼聲高

中國人民銀行進行高層人事調整，擔任13年副行長的潘功勝接替郭樹清擔任人行黨委書記，成為人行「一把手」。華爾街日報1日稍早披露，潘功勝即將接替易綱，成為新一任人行行長。

人行官網1日公布，中國人民銀行7月1日下午召開領導幹部會議。中共中央組織部官員在會中宣布：潘功勝任中國人民銀行黨委書記，免去郭樹清的中國人民銀行黨委書記職務、易綱的中國人民銀行黨委副書記職務。

郭樹清在2018年3月擔任銀保監會首任主席，隨後並擔任人行黨委書記，黨職高於人行黨委副書記的行長易綱。郭樹清在今年3月轉任全國人大財經委副主任，退居二線，但人行黨職保留至昨天才卸任。

易綱則是在2018年3月接替周小川擔任人行行長，但去年中共二十大他未擠入中央委員和候補中央委員名單，加上今年1月當選第十四屆全國政協委員，外界預期易綱將在3月「兩會」後卸任人行行長，不過他在「兩會」政府換屆時意外留任，讓外界對於大陸金融高層人事布局更加好奇。

1日以黑馬姿態出任人行黨委書記的潘功勝，產官學歷練豐富。學歷部分，擁有中國人民大學經濟學博士學位，並曾在英國劍橋大學美國哈佛大學從事研究工作，對中外金融體系通盤掌握；金融業實務方面，潘功勝早在1993年就任職工商銀行體系，2008年轉戰農業銀行，從基層一路做到副行長職位，直到2012年擔任人行副行長，擁有金融業實務經驗近20年。 值得一提的是，農行2010年A股IPO，募資人民幣685億元，成為A股史上最大IPO項目，時任農行副行長的潘功勝，被認為是最重要的推手。

潘功勝2012年升任人行副行長後，2015年再接下國家外匯管理局局長一職，由於正值大陸推動人民幣國際化的關鍵時期，潘功勝接下此一職務，讓外界看好其仕途再上一層樓，也應該是他這次能脫穎而出的重要原因。易綱在接任人行行長之前，曾在2008年至2015年期間擔任過外匯管理局局長。潘功勝主掌人行之之際，正值全球金融市場劇烈震盪之時，歐美央行持續透過升息措施緊縮貨幣，抑制居高不下的通膨，大陸和日本則以提振經濟為優先，反而採取貨幣寬鬆措施。在各國貨幣政策迥異的形勢下，潘功勝上任後，勢將面對貨幣政策如何因應最新局勢變化的重大考驗，另外，人民幣匯率的穩定，以及推動人民幣國際化進程，也是潘功勝接下來的重要挑戰。