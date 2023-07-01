人行宣布 潘功勝任人行黨委書記

中國人民銀行7月1日下午宣布，中國人民銀行召開領導幹部會議，中央組織部有關負責人宣布中央決定，由潘功勝任中國人民銀行黨委書記，免去郭樹清的中國人民銀行黨委書記職務、易綱同志的中國人民銀行黨委副書記職務。潘功勝下一步有可能將擔任新任人行行長。

現任中國人民銀行行長易綱已屆65歲退休年齡，稍早，華爾街日報引述消息人士透露，大陸官方剛於上周確定該任命，此前大陸金融集團中信集團董事長朱鶴新也是接任的主要候選人之一，但領導層最終傾向任命潘功勝，原因是其具備國際背景，並期望他能更容易地與全球央行行長合作。

潘功勝傳將接替易綱 任人行行長

現任中國人民銀行行長易綱已屆65歲退休年齡，華爾街日報引述消息人士透露，大陸官方正計劃任命人行副行長、外管局局長潘功勝接替易綱，擔任新任人行行長，並可能首先被任命為人行黨委書記。

報導指出，現年59歲的潘功勝在大陸金融領域有很長的職業生涯，曾於劍橋大學博士後研究，並曾在哈佛大學擔任研究員。隨後，潘功勝於2012年正式加入人行擔任副行長，並在2015年成為大陸國家外匯管理局局長。

消息指出，大陸官方剛於上周確定該任命，此前，大陸金融集團中信集團董事長朱鶴新也是接任的主要候選人之一，但領導層最終傾向任命潘功勝，原因是其具備國際背景，並期望他能更容易地與全球央行行長合作。

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