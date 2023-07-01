才1個月陸C919爆停飛！專家曝恐1原因惹禍

大陸國產大客機C919才載客一個月，就驚傳暫停飛航，改由空中巴士A320上陣，引發外界高度關注。外媒引述機械工程學者指出，C919包括歐洲產品、美國產品，就怕組成機後，電子控制系統與機械系統的磨合出了問題，不過機械上的問題還好辦，就怕電子系統問題解決不了。

自由亞洲電台報導，東方航空1架搭載135名乘客、編號MU9197航班的C919客機，29日上午由上海飛往成都，11點30分抵達成都天府機場，未能載客返回上海虹橋機場，按計畫原本回程時間12點30分起飛，卻延誤到14點16分才起飛，機型也更換為空巴A320（窄體客機）。

透過航班軟體查詢得知，東方航空上海與成都往返航班，均改為空巴A320執行飛航任務，包括7月1日同一航班，而不再是C919客機，表明C919目前停飛。

報導指出，旅日機械工程學者周昊表示，除非飛機出現問題，航空公司才會停止該機的飛行任務。他說，C919的電子控制系統和機械系統需要磨合，其中有歐洲產品，美國產品，就怕組成機後，磨合出了問題，不過機械上的問題還好辦，就怕電子系統問題解決不了。

旅美前中國海軍司令部中校參謀姚誠也認為，C919未如期返航上海，可以判斷出了問題。C919一旦出事對中國飛機製造打擊非常大。他坦言，C919的主要零部件來自國外，哪一個零部件銜接不好都會出問題，尤其飛機的組裝技術和一些技術參數也相當重要，任何失誤都會造成飛行災難。

報導稱，東航目前僅有一架C919客機，第二架C919客機原定於6月18日交付，但交機時間延遲，原因不明。

據航班管家APP提供數據顯示，截至6月27日，在過去31天中，除6月14日沒有商業飛行外，C919共飛行60航班，飛行時間長達147.45小時。

（中時新聞網 吳美觀）

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