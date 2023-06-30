陸港觀盤｜待官方促消費 重拾企業定價能力

美國聯準會（Fed）公布美國23間大型銀行本年度的壓力測試結果。總括而言，即使面對壓力和經濟衰退，全部接受測試的銀行仍有充足的資本，可承受超過5,400億美元的損失，並維持足夠的能力為家庭及企業提供借貸，美國的大型銀行通過這次測試。

數月前，聯準會升息約一年後，美國先後有三間區域銀行倒閉，銀行存款流失，市場人士擔心美國的銀行體系會出現問題，當時「信心危機」主要影響的是中小型銀行。而部分本次接受測試的大型銀行，如摩根大通及美國銀行，在危機後存款不跌反升，業績也尚算理想，整體影響似乎較小。面對危機及經濟下行風險上升，我們認為，測試結果對市場仍有安撫作用。

2008年環球金融危機後的幾年，銀行的資本充足水平急速提升。今次接受測試的23間銀行，普通股權資本比率（Common Equity Capital Ratio）在2009年第一季的時候，整體只有約5％，到2013年年終已升至近12％的水平，之後一直維持在此水平直至現在。在本次壓力測試中，即使銀行面對巨大的經濟，整體資本比率或最多跌2.7％。和15年前相比，銀行的抗壓能力明顯上升不少。

目前看來，美國銀行體系出現系統性風險的機會仍然不高，不過，要投資美國銀行股票，則要從多方面考慮。特別是，壓力測試結果只可理解為美國銀行體系能可承受重大風險，測試是從整體經濟穩定的角度出發，而非銀行股東的利益。

現時，普通股權一級資本比率（CET1）的要求為4.5％，而23間銀行接受測試的銀行2022年底的整體CET1為12.4％，最壞情況下仍有10.1％。提升CET1的主要的方法，包括增發股票、保留更多利潤、減低風險資產等。增發股票代表著攤薄權益、保留利潤或降低派息及回購，而減低風險資產意味著利息收入減少，這些方法或多或少也會蠶食股東的利益。某程度上，股東（投資者）和其他持份者的利益並非完全相符。

在環球央行進取升息，貨幣政策偏緊的情況下，未來一年環球經濟仍然偏弱，企業營商環境或更困難，經濟下行風險也有所提升。銀行已在法規之上維持高的資本比率，若美國銀行進一步提高資本比率防備經濟倒退，無論是出於自願或監管要求，股東面對的壓力或將更大。

至於中港方面，本欄希望借此機會與讀者分享工業企業利潤及中國PMI兩者的關係。國家統計局本周公布最新數據，工業利潤首五個月總額較上年期衰退18.8％，跌幅較首四個月收窄1.8個百分點。但我們在細項中發現營業收入只有微升0.1％，增速較前值累計增幅下跌0.4個百分點，當中可能反映企業定價能力受限及市場需求不足引致。而此因素於製造業PMI當中給予了一些啟示。

事實上，PMI會在每個月的最後一天公布當月數據，比工業利潤數據優先公布不少，為一項領先指標。當中，製造業出廠價格指數及新訂單指數有助解釋以上所提到的營業收入受壓的情況。在最新的6月PMI數據中兩項指數分別為43.9及48.6，均處於榮枯分界線之下，顯示企業在定價及市場需求上繼續轉弱，因此可以預料後續公布的6月工業企業利潤營業收入仍會受到壓力。

最後，企業利潤率關鍵為營業成本，回看過去毛利率持續下行，但受惠於早前中國政府一系列的降稅減費措施帶動利潤率較首四個月提升0.24個百分點至5.19％。未來中國政府進一步擴大促消費措施的涵蓋行業或有助帶動市場需求上升，企業重拾定價能力，整體利潤率加快上升。

（文／凱基亞洲投資策略部）