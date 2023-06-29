陸擬推新一輪刺激政策 支持下半年經濟

進入2023年第二季後，大陸經濟的月增速開始減弱，主因前期積壓訂單支撐效應下降，同時全球景氣周期仍在調整期，大陸自身的地產調控政策也仍持續，導致整體需求仍然不足。因此，大陸政府開始規劃推出更多新的經濟刺激政策。

5月大陸官方製造業採購經理人指數（PMI）較上月下降0.4個百分點至48.8，連續兩個月位於收縮區間。分行業別，建築業對應的高耗能行業開工率普遍較弱，基礎原材料行業PMI較上月下降2.1個百分點至45.8，爲近10個月低點；但其中裝備製造業、高技術製造業和消費品行業PMI月增率均有所改善，且位於擴張區間

從出口數據來看，以美元計價，大陸5月出口年減7.5％（前值年增8.5％)，其中對東協出口年減16％、對歐盟出口年減7％、對美國出口年減18％，各重點出口地區年增率皆有所回落。

出口月增率回落的主因，第一是前期積壓訂單支撐效應的消退，對應的是官方製造業PMI在手訂單自2月高點連續回落，同時前期積壓訂單支撐效應集中的勞動密集型產品5月也放緩最多。第二是全球製造業仍處於緩慢下行過程中，對大陸出口業需求也造成一定的影響。5月美國、歐元區製造業Markit PMI分別爲48.5、44.8（4月分別爲50.2、45.8），對應5月大陸官方製造業PMI新出口訂單爲47.2，較4月的47.6再下降0.4個百分點。

由物價端看，目前大陸CPI仍在底部、PPI也持續下滑。5月CPI年增率0.2％（4月為0.1％），月增率-0.2％（前值-0.1％），其中工業消費品跌勢有所放緩，油價企穩，食品爲代表的必需品需求較爲穩定，但可選消費品內需仍然偏弱，仍在低位的房租也對服務CPI造成拖累。

5月PPI年增率為-4.6％（前值-3.6％），月增率-0.9％（前值-0.5％）。其中煤價近期跌幅進一步擴大，國際原油價格前期小幅回落，工業品價格則受庫存水準仍處於高位，以及前期PPI下跌向中下游行業產品的滯後傳導的負面影響。

服務業仍是目前大陸經濟中相對穩健的部分，5月大陸官方服務業商務活動指數53.8仍然處於擴張區間，但人均消費力尚未回到2019年疫情前的水準。以最近期的端午連假的數據來看，境內旅遊人次爲2019年的112.8％，人均消費支出人民幣（下同）352元，爲2019年同期的92.14％。

隨著大陸經濟增速月增率開始減弱，貨幣政策端已經開始啟動。目前大陸通膨偏低，同時外部約束減弱（包含美國升息循環將進入尾聲），在此環境下，中國人民銀行近期適度降息，6月15日先下調了1年期中期借貸便利（MLF）利率10個基本點至2.65％，並於6月20日下調貸款市場報價利率LPR，其中1年期下調10個基本點至3.55％、5年期也下調10個基本點至4.2％，將引導民間社會實質利率下降。

除了貨幣政策外，目前更重要的是能直接創造需求的產業及財政政策。6月中，商務部提出將繼續完善消費政策，加強部門協同，推動支持恢復和擴大消費的一系列政策措施，圍繞促進汽車、家居、品牌消費和餐飲業高質量發展，提出針對性配套措施，增強政策的組合性、協同性、有效性，並貫徹落實。

6月中的國務院常務會議也提到，必須採取更加有力的措施，增強發展動能，優化經濟結構，推動經濟持續回升向好。接下來需重點跟蹤7月的中央政治局會議，將有望推出更多新的經濟刺激及擴大財政支出政策。

人民幣匯率近期持續走貶，除了反映市場下修大陸經濟增長展望，人行降息也加深中美利差倒掛程度，加大人民幣貶值壓力。中期來看，去年人民幣兌美元7.3元的匯率低點可能有較強阻力，若下半年大陸經濟動能恢復，人民幣匯率可能重新回升。

整體來看，大陸經濟在年初防疫解封後強力反彈，帶動第一季GDP增速優於預期，但隨著前期脈衝式的增長動能減弱後，第二季大陸經濟月增率開始走弱，因此近期政策端的支持開始推出。更多的經濟刺激政策，將有助大陸下半年的經濟持續增長，也呼應大陸國務院總理李強於6月27日再次強調2023全年有望實現5％左右的預期增長目標。

（文／群益中國新機會基金經理人 王柏強）