陸加大新能源車推廣 新投資機會浮現

FED暗示再升息

美國經過連續十次升息後，六月聯準會主席鮑威爾首次決定暫停升息，美國通膨逐漸放緩，但目前4%的通膨率，還是高於聯準會的長期2%目標，從FED最新的發言來看，暗示年底前可能還有兩次的升息機率。

團隊觀點，去年六月通膨率的基期最高，從七月開始通膨數字還能不能穩定下降，就是重要的觀察指標，就算真的再升息空間也不大了，壓通膨的邊際效益遞減，傷害債券市場與金融體系的風險反而更高。

團隊認為：聯準會應三思而後行，非必要的情況下，盡量不升息，因為高利率的環境下，理論上整體物價會緩慢下降，進口物價也會跟著降，關鍵在於美國下半年景氣能否溫和復甦，並且保持勞動市場的平穩。

俄烏戰火畫休止符？

瓦格納集團傭兵首腦普里格津六月二十四日揚言推翻俄軍領導階層，揮軍北上莫斯科，俄國政府祭出反恐機制，總統普丁定調為「叛國」，整起事件震撼國際，雖然逼近最後二百公里處，普里格津調轉回頭返回基地，說明俄國內部經過此次事件後，普丁對軍事將領信任與矛盾增加，烏克蘭趁此機會加大反攻力道，距離戰爭終結的那一天又靠近了一點。

加大新能源車推廣力道

中國為全球最大的新能源車市場，政策引導的措施是全世界的關注焦點，上半年因為國六b《關於實施汽車國六排放標準有關事宜的公告》，要求自今(2023)年七月一日起，大陸全面實施國六排放標準6b階段，禁止生產、進口、銷售不符合國六排放標準6b階段的汽車。

國六ｂ階段標準被稱是史上最嚴格的排放標準，因此上半年燃油車大量清庫存，雖然產銷秩序已經恢復正常，但是部分車企賠錢清庫存並沒有太多獲利，也壓縮新能源車的銷量。

下半年中國政策重新放在新能源推廣，中國財政部、稅務總局和工信部六月二十一日聯合發布「關於延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告」，原本實施至2023年底的新能源汽車減免車輛購置稅，再延長四年至2027年底，預估減免規模達人民幣5200億元(約新台幣2.24兆元)。

今年一至五月，新能源汽車產銷分別完成300.5萬輛和294萬輛，比去年同期分別增長45.1%和46.8%，新能源汽車銷量占到汽車新車總銷量的27.7%，這是長線的趨勢。

今年六月至十二月，將啟動「百城聯動」汽車節和「千縣萬鎮」新能源車消費季活動，舉行「千縣萬鎮」新能源車消費季活動啟動儀式，並指導各地在全國千餘個縣(區)、萬餘個鎮(鄉)展開新能源車「大篷車」進農村等新能源車促消費活動。

此外，電動車發展的基礎設施─充電樁，就像新能源車的奇經八脈，隨著新能源車下鄉，充電樁進村，活動逐漸深入三、四線城市，貼近鄉鎮市場和農村消費者。帶動新能源車主從都市的行動軌跡轉而深入鄉村，帶動鄉村旅遊建設充電樁設備，與新能源車的推廣，下半年相關的新能源車族群可以留意。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1192期 李春生）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

延伸閱讀

中興電再拿國道電動車充電樁案 股價走揚

全球電動車銷量 比亞迪連四季奪冠

政策助攻 電動車基金飆