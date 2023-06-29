微信將可綁定境外信用卡 到陸毋須帶現金

港媒報導，中國騰訊公布由7月中下旬起，陸續向VISA等國際卡組織開放微信支付商戶網路，意味即使沒有中國大陸帳戶也能以國際信用卡透過微信支付付款，日後到中國毋須帶人民幣現金。

星島日報今天報導，目前包括港人及台灣在內的境外旅客，一般要有中國大陸手機號碼與申請中國大陸銀行帳戶，才能在中國大陸境內使用行動支付，導致在中國大陸消費有很多不便，只能帶備現金消費。

騰訊金融科技副總裁陳起儒28日在天津舉行的夏季達沃斯一場圓桌討論中指出，微信支付從2019年11月開始，支持境外用戶綁定國際信用卡在部分試點商戶消費，如中國鐵路12306購票平台、滴滴出行、京東、攜程等。

從7月中下旬起，微信陸續向VISA等國際卡組織開放微信支付商戶網路，此次開放線上線下商戶全面覆蓋食衣住行等領域。

報導指出，據了解，境外用戶在微信支付綁定外卡時仍須核驗身分。雖然能透過微信支付在中國大陸付款，但境外用戶仍無法在微信進行個人轉帳、發紅包等社交行為支付。

微信支付是中國大陸兩大主要電子支付平台之一，另一平台支付寶也已允許境外用戶綁定國際信用卡在中國大陸進行無現金消費。

路透社報導，萬事達卡（Mastercard）上周也宣布，海外持卡人可以將信用卡或借記卡關聯到支付寶數字錢包中，與中國大陸市民一樣付款。

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