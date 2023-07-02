大咖齊聚 2023世界人工智慧大會將揭幕

2023世界人工智慧大會將於7月6日至8日在上海舉辦，預計吸引數十家國際機構、外企等與會，涵蓋聯合國工業發展組織、微軟、谷歌、OpenAI（ChatGPT開發商）等，其中多數都是首次參與。此外，這次大會的嘉賓總數、企業參展總數雙雙創下新高。

2023年以來，大陸多家互聯網公司紛紛發表人工智慧大模型產品。公開數據顯示，目前大陸10億參數規模以上的大模型已發表79個，高居全球第二。

新民晚報報導，2023世界人工智慧大會（簡稱大會）以「智聯世界，生成未來」為主題，將聚焦通用人工智慧發展等議題，備受市場關注。大會主會場為世博中心，並在張江、徐匯設立分會場，同時與閔行、普陀等地聯動。

2023年大會回歸實體舉辦，嘉賓總數再創新高，預計將有超過1,400位海內外大咖出席，包括圖靈獎得主、諾貝爾獎得主、國際組織代表等。會中將聚焦大模型、通用智慧體、算力、元宇宙、人才等話題展開討論。

2023年大會規模達到5萬平方公尺，企業參展總數創歷年新高，預計突破400家。截至6月20日，確認首發首展新品超過30款，涵蓋大模型、晶片、機器人、智慧駕駛等領域。這次大會更首度設置兩大主題展：中國人工智慧產業創新成果展、邁向通用人工智慧大會主題展區，分別聚焦AI創新成果與未來產業聚落布局。

另外，大會將舉行20場閉門產業對接會、超過30個情境發表活動，現場將發出百億採購需求，為展商提供精準對接的商貿合作平台。