陸國有大行傳拋美元 離岸人民幣升至7.21

陸國有大行傳拋售美元 離岸人民幣止跌回升至7.21

人民幣持續下挫，人民幣兌美元離岸價27日早盤一度逼近7.25元關口，外媒引述4名消息人士表示，亞洲早盤時段有中資大行在離岸市場拋售美元，以緩解離岸價跌勢。截至12點15分，離岸價已回升至7.2166元，上揚逾300個基本點。

外媒引述消息人士表示，若離岸價跌破7.25元關口，恐引發市場恐慌，將影響匯價加速下跌，甚至跌破2022年低位。另有交易員稱，人民幣兌美元在岸價26日收盤前，已出現大行持續拋售美元，讓收盤價跌幅收窄，為隔日的中間價平穩打下基礎。亦有交易人士指出，包括中間價在內的監管維穩訊號已較為明顯，但由於缺乏實質性利多因素，短期人民幣調整趨勢料延續，或暫時無法扭轉本輪跌勢。

人民幣兌美元中間價27日報7.2098，較上日跌42個基本點，繼續強於市場預期，在岸價、離岸價明顯低開後均快速反彈。馬來亞銀行報告表示，通過中間價這種淺層訊號可能無法扭轉人民幣的跌勢，需要更可靠的刺激政策才可能穩住；離岸價關鍵支撐位在7.25元附近，若跌破該支撐位，將跌向7.3元關口。

2022年11月底在岸人民幣一度觸及7.3280元低位，創2007年11月以來新低；當時離岸價則下探至7.3746元的創紀錄新低。

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