4年來首次 今年陸粗鋼產量將跌破10億噸

由於房地產投資低迷，大陸國內的鋼材需求下降，庫存過剩跡象增強。鋼材行情的惡化，使各生產企業的收益也受到擠壓，政府和民營企業均採取措施減產。日媒引述觀點推測，今年的粗鋼產量將是4年來首次跌破10億噸。

日經新聞報導，大陸是全球最大的鋼鐵生產國，但正在擴大減產。大陸國家統計局數據顯示，中國5月的粗鋼產量年減7.3％，降至9,012萬噸，連續2個月低於上年同期實績，而且也是連續2個月下降。很多觀點認為，鋼鐵廠商已經在調整生產。

著眼於經濟復甦，中國各家鋼鐵廠商在今年春季擴大生產，但在佔中國國內鋼材消費6成的建築相關領域，住宅投資等比較低迷，汽車及家電等製造業的復甦也較為緩慢。鋼材因此價格下跌，各廠商紛紛決定減產。

外界關注中國6月底將公佈的年減產目標。路透社引述中國政府官員今年春季的發言報導，正針對將減產幅度定為2.5％進行溝通。預計全年粗鋼產量為9.93億噸左右，4年來首次低於10億噸；但也有觀點認為會與現狀持平。

報導指出，中國的粗鋼產量從2000年（約1.3億噸）開始迅速擴大。過剩生產導致2010年代中期的鋼材市場行情惡化。2022年為10億1,796萬噸，佔世界總產量的54％，是日本的11倍多。

中國鋼鐵行業內部也存在「粗鋼2億噸的產能依然過剩」的討論，普遍認為當務之急是改革廠家數量多、容易陷入過度競爭的產業構造。中國正以龍頭廠商為核心進行重組，今後的焦點是落後設備整合的進展情況。

（旺報 陳冠宇）