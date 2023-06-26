大陸股市評價具吸引力 減碳領域成亮點

在經歷年初的活躍後，第二季大陸經濟復甦相較失去了一些動能。由於受壓抑的需求被釋放，4月份的服務業支出和消費數據強勁，符合市場對消費驅動反彈的預期；但從服務業到製造業的復甦擴張有限。4月份的青年失業率、信貸成長、新屋開工和固定資產投資的主要數據均呈現疲弱，而5月份製造業活動仍舊萎縮。大陸經濟數據未達預期，導致市場對其復甦的持久性產生懷疑。

2022年12月大陸才結束三年的疫情封鎖，原先投資人對市場抱持較高的期待，認為大陸可望複製歐美等國強勁復甦力道帶動股市重啟多頭。然而，不慍不火的復甦表現讓不少投資人失望，也導致市場瀰漫悲觀情緒。

聯博認為，比起股市勁揚，大陸較可能出現「慢牛」走勢，在經濟重啟之後，復甦可能會逐漸而持續地進行；同時，大陸政府重申了將經濟穩定置於優先位置的目標，包括關注青年失業問題。如果經濟反彈仍不如預期，可能會進一步採取財政刺激或貨幣政策放寬措施。近期已有消息指出，大陸將發行國債支撐基礎建設和其他刺激成長措施，並考慮放寬信用條件與買房限制。

大陸股票評價目前相對具有吸引力，且企業盈餘逐漸從2022年的低迷水準中復甦，市場前景值得期待，但需要更加重視基本面、政策面研究，慎選投資機會。

目前以消費者為導向以及與景氣循環相關的製造業中存在相對具吸引力的機會。此外，與大陸長期政策一致的企業如科技安全和減碳等領域同樣值得關注。以減碳領域為例，許多綠色能源企業的評價已降至具吸引力的水準。大陸2060年需實現淨零排放目標，以確保能源安全，並尋找新的經濟成長動力，同時也能創造數百萬個新的綠色就業機會，相關的投資規模預估高達人民幣110兆元。

大陸是全球最大的二氧化碳排放國，佔全球二氧化碳排放約達31％，因此為了實現淨零排放目標，更需要大刀闊斧地能源轉型。

聯博觀察，與大陸淨零排放相關的主題投資機會廣泛，主要有三。第一，永續交通，如電動汽車電池供應鏈、電動汽車的原設備製造商及零件、氫能及燃料電池汽車；第二，替代能源，包括太陽能、風電、再生能源營運商、儲能、天然氣供給等；第三，基礎建設解決方案，像是智慧電網及特高壓、電動汽車充電基礎建設、氫能基礎建設等。

全球正就應對氣候變化形成共識，綠色供應鏈的瓶頸也亟需解決。大陸正開始為這個橫跨數十年的計畫起草政策細節。這些主題投資機會一來可提供長期成長潛力、二來也可緩解下滑風險，而且無論地緣政治因素如何變化，也可望長久持續。由於跟隨政府政策的企業往往可享受成長的利多因素，符合淨零排放政策兼具競爭優勢的企業，也將為投資人提供相對較佳的經風險調整後報酬。

（文／聯博集團中國股票投資組合經理John Lin）