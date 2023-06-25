拯救青年失業率 大陸啟動就業攻堅行動

大陸16～24歲青年失業率4月正式突破2成，面對即將進入畢業的千萬名大學生，大陸人社部將於近日啟動2023年大學畢業生等青年就業服務攻堅行動將於近日啟動，時間為期半年。

大陸統計局數據顯示，5月16至24歲青年失業率較4月上升0.4個百分點，高達20.8％，連續兩個月創下2018年有統計以來新高。

新華社25日報導，從7月至12月，人社部以「服務促就業築夢贏未來」為主題，以2023屆離校未就業大學畢業生和在各級人力資源社會保障部門登記的失業青年為對象，強化政策落實、服務保障、權益維護、困難幫扶，力爭有就業意願的未就業畢業生和登記失業青年年底前都能實現就業或參加到就業準備活動中。

活動涵蓋四項主要內容：一是公佈一系列服務內容。6月底前，地市及以上人力資源社會保障部門普遍發出公開信或服務公告，亮出機構名錄、服務清單、招聘管道、求助途徑，為未就業畢業生等青年提供求職指引和便利。

二是建立兩個幫扶台帳。6月底前，各地人力資源社會保障部門對登記失業青年訊息進行全面排查，形成登記失業青年幫扶台帳。7月底前，省級人力資源社會保障部門對接教育部門和高校，完成未就業畢業生訊息移交，建立2023屆未就業畢業生幫扶台帳。

三是開展兩類就業幫扶。針對登記失業青年和2023屆離校未就業畢業生，開展實名服務，提供一次政策宣介、一次職業指導、三次崗位推薦、一次技能培訓或就業見習機會。針對未就業困難畢業生及長期失業青年，組織結對幫扶，制定「一人一策」幫扶計劃，優先提供各類就業服務，對長期失業青年組織實踐引導活動，激發就業內生動力。

四是實施六項就業服務。推進就業政策落實落地，向畢業生等青年推送就業創業政策清單，通過數據比對，精準識別政策對象。舉辦畢業生等青年專場招聘，加密線上線下招聘，做到周周有招聘、時時有崗位。

提供便捷可及就業服務，推行15分鐘就業服務圈，推進「家門口」就業服務站，提供招聘求職、政策諮詢、職業指導、創業輔導等服務。實施青年專項技能培訓計劃，及時公開職業培訓機構目錄和補貼性職業培訓項目目錄，大力開展新職業、先進製造業、現代服務業等領域培訓，鼓勵企業對新招用的未就業畢業生等青年開展學徒制培訓。

強化權益保障，整治虛假招聘、就業歧視等違法行為，同步加強勞動就業政策法規宣傳，規範企業招聘行為。加強就業宣傳引導，挖掘一批就業創業青年典型，引導未就業畢業生等青年轉變就業觀念，多管道就業創業。

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