長實出手 欲奪人民幣300億元香港豪宅專案

大陸房地產企業面對債務風暴，旗下資產去向惹關注。據陸媒報導，正在推進境外債務重組事宜的合景泰富和龍光集團，兩間公司在香港合作開發的超級豪宅樓盤凱玥（The Corniche），因債權問題，獲李嘉誠旗下長實集團「青睞」。

6月初有外媒報導指出，龍光集團與合景泰富就「凱玥」項目於2021年向匯豐、渣打及工銀亞洲等取得的人民幣（下同）102億元3年期銀團項目貸款，但兩間公司因面臨債務問題，凱玥或淪為資產接管的主要目標，並獲潛在買家洽購。

當時知情人士表示，該筆貸款的代理行大華銀行，已收到該筆貸款的收購意向，將於當月12日與擬收購貸款大部分權益的一個潛在買家磋商，惟未有透露買家身份。

不過，其後又有市場消息指出，大部分貸款銀行認為，「凱玥」屬於優質的高端項目，未考慮出售貸款權益。而據接近銀團人士亦指，銀團亦沒有要求發展商提前還款，項目運作及還款正常。

第一財經25日引述知情人士報導，長實已與匯豐接觸，希望接手合景泰富與龍光合夥開發的「凱玥」項目相應債權，該筆債權是由匯豐、渣打等銀團所持有的約102億元抵押貸款。

龍光與合景泰富相關人士均向第一財經表示，「凱玥」的債權亦在兩家公司計畫重組的範疇之內，如果此刻該債權被銀團轉讓給長實，兩間公司擔心長實會反對債務重組，逼迫專案走上拍賣轉讓之路，最終導致專案易主。

公開資料顯示，「凱玥」專案背靠玉桂山，面向大海，屬於名副其實的海景房，是龍光進入香港市場的第一個項目。

2017年2月，龍光、合景泰富聯合體以168.55億港元中標「凱玥」項目地塊，成為彼時香港成交總價最高的單幅地塊，在寸土寸金的香港，「凱玥」地塊的價格並不低，成交樓面價達每平方公尺17.67萬元。

2023年1月，「凱玥」項目首次對外出售，項目推售的住宅共295套，主要為三房、四房戶型。按照該項目67.3萬平方英尺的總銷售面積，每平方英尺5萬港元的單價計算，該項目的估值折合人民幣約307億元。

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