蔡崇信接阿里董座 外媒曝馬雲背後盤算

台灣人將執掌阿里巴巴 外媒曝馬雲背後真正意圖

大陸網路公司巨頭阿里巴巴集團換帥，來自台灣的集團執行副主席蔡崇信將出任阿里巴巴控股集團董事會主席，取代現任董事會主席兼執行長張勇。外媒分析指出，同為聯合創辦人的蔡崇信與馬雲關係緊密，蔡可幫助推動阿里分拆並使電商業務重新走上成長軌道，如此一來也表明馬雲正在回歸，將行使更直接的控制權。

根據華爾街日報報導，蔡崇信現年59歲，他與阿里巴巴最大股東馬雲關係密切。2019年馬雲卸任董事會主席，後因與北京政府關係不佳，此後行事轉趨低調。報導指出，蔡馬兩人關係密切，讓蔡崇信在公司擁有更多影響力，他可協助推動將阿里巴巴重組為多家獨立公司，並使電子商務業務重回成長。

該篇文章提到，阿里巴巴此次的高層人事調整可能讓馬雲保持影響力，證券研究公司86Research分析師Charlie Chai分析，蔡崇信掌舵表明馬雲正在回歸，未來將行使更直接的控制權。

蔡崇信是阿里巴巴集團創辦人之一，祖籍浙江省湖州市南潯區雙林鎮，他1964年在台灣出生，擁有中華民國與加拿大國籍，畢業於耶魯大學經濟學系，他與其父蔡中曾律師同為耶魯法學院校友。1999年，蔡崇信攜手同齡的馬雲創立阿里巴巴。

（中時新聞網 邱怡萱）

延伸閱讀

阿里巴巴換帥 蔡崇信接董座

馬雲憂顛覆式創新 手伸回阿里

陸電商巨頭面對新挑戰 馬雲劉強東紛現身

點名2家競爭十分嚴峻 馬雲曝陸1下殺警訊