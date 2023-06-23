陸新能源車銷量高 深中小企業100指數受惠

今年以來上證指數上漲5.96％、深證成指上漲2.64％，仍處於去年大跌以來較為底部的位置，股市表現仍較為疲弱。大陸4月官方製造業PMI為49.2跌破榮枯線，5月持續走低至48.8。5月社會融資規模較上年同期縮減1.31兆元，主要來自於企業貸款需求大幅衰退，導致整體信貸擴張停滯。M1和M2貨幣增速也同樣呈現放緩現象。整體來說，多個經濟數據均指向大陸總體需求不振，這也代表將推出逆週期加碼政策以刺激經濟。

中國人民銀行長易綱表示將加強經濟逆週期調節後，人行6月1日3下調逆回購利率10個基本點，6月20日進一步擴大貨幣寬鬆政策，下調1年期和5年期以上LPR（貸款市場報價利率）10個基本點。6月16日大陸國家發改委表示要抓緊出推出恢復和擴大消費的政策，各地方政府要加大穩就業工作力度，並推動促進新能源汽車產業發展的政策舉措。

人行與發改委近期密集動作，代表大陸政府加大刺激經濟動能的政策態度。從投資角度上來看，整體大陸股市的評價目前處於相對低點，靜待大陸穩增長政策相互配合（貨幣政策寬鬆、財政政策加碼以及產業支持政策、地產放鬆政策），進而帶動股市走多。

投資策略上，投資人布局自身具有成長性題材的投資族群，可以提升長期投資績效表現。特別是當總體經濟環境需求不振，以致於整體股市表現疲弱時，具內生成長性投資族群更具有投資價值。

投資族群上，我們持續看好中國新能源車類股。5月大陸新能源乘用車銷量達67.3萬輛，年增長58％，市占率提升至34％。2023年1～5月來看，大陸新能源乘用車銷量達281萬，年增48％。新能源車是少數在疲弱的總體背景下仍具有強勁成長趨勢的投資族群。年初在特斯拉發動電動車價格戰的影響下，新能源車類股回檔，也提供長線投資機會。隨著近期特斯拉中國提升新能源車售價後，消費者購車的觀望情緒出現明顯緩和，新能源車企業在手訂單開始復甦。

陸股ETF是台灣投資人布局大陸股市最方便的投資工具，台灣投資人可藉此長期布局，作為投資工具的一部分。

（文／群益深證中小ETF經理人張菁惠）