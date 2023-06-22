美擬再祭禁令 鎖定中國雲端巨頭

中美科技戰場上，美方炮火持續猛攻。日前傳出美國國會和拜登政府已將目標轉向阿里巴巴、華為、騰訊和百度等中國雲端巨頭，擬再度以國安為由制定相關禁令，聯手各國限制中企在海外的發展，恐將繼5G、晶片、TikTok等議題之後，再掀起新的一輪中美科技博弈。

儘管中國政府近來數度要求美國停止干涉技術發展，但在各項關鍵技術領域，美國仍毫不放鬆。目前多家大型中國互聯網企業的雲端運算業務擁有龐大的資料中心，為各國客戶提供計算能力和軟體服務，隨著中企積極發展，美國再度面臨中國技術優勢壓力。

紐約時報日前引述多位消息人士透露，美國政府和國會議員在過去一年半內，開始探索是否可以對在美國經營的中企制定更嚴格的措施，以克服對國安問題的擔憂。

同時，美國政府也尋求同樣經營雲端運算業務的美國企業意見，包括谷歌、微軟和亞馬遜等，從而了解中國競爭企業的經營模式。

消息指出，美國國務院正研擬相關戰略，向其他國家提出美方對中國雲端運算供應商的擔憂，並已納入與外國政府對談的議題中。美國商務部考慮為中企制定更嚴格的管理政策，以應對雲端服務可能對美國造成的威脅。

其實，美國官方日前已出手對中企字節跳動旗下的抖音海外版TikTok實施禁令，美方認為，雲端運算做為數位經濟的重要幕後引擎，支持影音串流、人工智慧等各式服務，中國政府亦可能利用在美國和海外的資料中心，藉以獲取敏感資訊。

Synergy Research Group數據顯示，2022年全球雲端服務總收入為5,440億美元，Synergy首席分析師John Dinsdale表示，全球雲端運算市場規模龐大，中企在美國設立的資料中心僅占有雲端市場的一小部分。

另有專家認為，在中國政府的補貼政策下，中企可能提供低於美國競爭對手價格的合約。美國政府可以為美企提供相應的援助，或要求美國雲端供應商向客戶提供免費培訓等福利，以增強競爭力。