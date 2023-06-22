陸港觀盤｜大陸生成式AI應用 有望領先全球

近期陸港股市表現良好，主因宏觀環境疲弱下，政策加碼預期提升，大陸國務院常務會議審議通過與支持科技型企業融資相關的方案，要將支持初創期科技型企業做為重中之重。會議強調，必須採取更加有力的措施，推動經濟持續回升。

另外，大陸公布5月宏觀經濟數據，其中工業生產、社會消費品零售、固定資產投資三大分項放緩，地產銷售數據也較上月降溫。5月社會消費品零售總額年增12.7％，增速繼續回落。5月餐飲、服裝鞋帽、石油製品、金銀珠寶等線下場景相關的消費複合增速較4月基本持平或小幅回落，而居民購買力對應的消費分項則有改善，比如通訊器材、汽車、家電等分項的複合增速均有所提高。未來消費進一步回暖，將更加依賴居民購買力（就業）的支撐。

自從OpenAI推出ChatGPT引發新一輪AI浪潮後，中外大廠也紛紛跟進發布類似的大模型產品，除了大廠的大模型演算法布局，及算力提升帶來的相關供應鏈商機外，還可關注眾多行業，或與中小公司應用AI模型提升效率所帶來的潛在商機。

訓練各家AI模型時，需要海量的產業大數據，除了公開通用資料相對可得，若公司自己有沉澱海量優質、差異化的資料，即可訓練出其他對手難以取代的特色模型，從文本到視覺再到多模態，底層技術加速走向成熟。

AIGC（生成式AI）應用程序可廣泛應用於各範疇，包括：文本、圖片、音樂、搜索、瀏覽器、虛擬人、電子商務、影片、遊戲等。去年底多家遊戲大廠快速導入AIGC用於製作遊戲環節，包括生成具有視覺吸引力又有挑戰性的關卡和環境，節省遊戲開發人員人力，不需再手動創建關卡，即可創建既逼真又生動的角色和敵人，有助於創造更加身臨其境的遊戲體驗。其次，生成引人入勝且不可預測的對話和故事，打造更個性化遊戲體驗。在可預見的未來，AIGC有可能徹底改變遊戲行業。

目前已有多款遊戲在開發中納入AIGC，如「無人深空」使用AIGC生成行星，遊戲中的每顆行星都是獨一無二的，玩家可以探索無窮無盡的世界，每個世界都有獨有的特點。「星際爭霸II」遊戲則使用AIGC生成自定義地圖，讓玩家可以自行創建挑戰，並與他人分享。「模擬人生4」則使用AIGC生成逼真角色，允許玩家自行創建獨特的模擬人生，並以各種方式自定義角色外觀等等。

此外，AIGC也有助於商業廣告變現力上升，AI帶來的新型廣告變現方式，包含，如Meta計劃在今年底前將其專有的生成式AI用於生成廣告素材、微軟也計劃將廣告嵌入Bing搜索對話；廣告製作端，則可快速生成廣告文案，讓生成內容更加精準與個性化，提升廣告創作效率。

總而言之，AIGC在大陸應用速度有望領先全球，主因包括：大陸擁有全球最大的互聯網用戶群體，為AIGC應用程式提供大量潛在用戶，且百度、阿里巴巴、騰訊等巨頭在人工智能研發方面投入巨資，在AIGC應用開發方面處於領先。

此外，大陸政府最新的國家人工智能戰略顯示，到2030年擬成為全球人工智能領導者，有助於為大陸AIGC應用程序的開發、採用創造有利環境。2022年大陸AIGC應用市場規模超過100億美元，預計到2025年可望增長到超過500億美元，建議投資人留意相關產業發展趨勢，以及可能從中受惠的企業。

（文／國泰中國內需增長基金經理人陳秋婷）