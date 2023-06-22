銀川燒烤店爆炸釀31死 習近平:9人已控制

寧夏銀川一家燒烤店21日晚間8點發生燃氣爆炸，造成31死7傷的嚴重事故。大陸國家主席習近平22日要求全力做好傷患救治，並加強重點行業重點領域安全監管。

綜合陸媒報導，目前公安部門已依法對事故中的燒烤店店長、股東和工作人員等9人進行控制，並凍結其資產。

當地部門將燒烤店附近2棟住宅樓、4個單元64戶居民全部臨時安置在周邊酒店，安排專人做好群眾情緒安撫工作，並加緊核實死者身份，做好死者家屬情緒安撫和善後工作。此外，組織消防救援、應急管理、公安部門開展事故原因調查，同時啟動問責程序，依法依規依紀嚴肅追究責任。

習近平對事故作出重要指示，要求全力做好傷患救治，近期有關部門要開展一次安全生產風險專項整治，加強重點行業、重點領域安全監管，有效防範重特大生產安全事故發生，切實保障人民群眾生命財產安全。

老闆遭起底：名下9間公司

大陸寧夏銀川市富洋燒烤店，21日晚點發生瓦斯爆炸事故，造成38人傷亡，至今（22）日上午，31人搶救無效死亡，7人正全力救治中。陸媒報導，富洋燒烤店的老闆馬某是當地企業家，名下擁有9間公司，身家超過千萬元人民幣，而爆炸事故發生後，燒烤店也被連夜註銷。

爆炸案之所以造成重大傷亡，有現場民眾表示，事發當時是燒烤店一樓的瓦斯罐先發生爆炸，接著又把二樓的天然氣管道引爆，導致樓層之間的樓梯被炸毀，但確切氣爆原因仍待當局調查。

據都市快報報導，由工商信息服務平台顯示，位於銀川市興慶區的富洋燒烤一中店，成立於2011年5月11日，經營者為馬某，所屬行業為餐飲業。目前的經營狀態已改為註銷。

馬某名下有9間關係企業，其中5間為餐飲店實體，主業均為燒烤；其中1間工貿有限公司註冊資本為2000萬元人民幣，經營範圍包含粉煤灰、砂石料、碎屑、水泥及製品、預製拌混凝土、建築材料、裝飾材料。

富洋燒烤是連鎖店，在銀川市有很多同名店家，其中一家工作人員表示，

自從爆炸案發生後，全銀川對燒烤店進行大排查，暫停營業；但另一家員工則說，「店裡還在正常營業，和出事的富洋燒烤是不是同一個老闆不知道」。

網傳銀川市發出緊急通知進行安全整改。有當地政府人士透露，「今天全市機關單位都被通知下午上班了，應該是要開始整改的大動作了。」

（中時新聞網 吳美觀）