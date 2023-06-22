陸近五年最火端午開啟 預計1億人次出遊

近5年大陸最火端午來臨。繼五一遊客擠爆全中國之後，22日正式開啟的端午旅遊市場也延續旺勢。中國旅遊研究院預測，今年端午出遊人次可達1億，有望突破2019年同期水準，周邊遊、避暑遊、文化遊將成出遊關鍵詞。

大陸今年端午節假期為周四（22日）至周六（24日），共3天；周日（25日）需要上班調休。據中國鐵路上海局集團預計，小長假期間長三角鐵路客發量將保持高位運行，總計將發送旅客1500萬人次，超過2019年同期2成。深圳口岸將迎來出入境客流高峰，日均出入境人員約55萬人次，比平日多約3成。

中國旅遊研究院院長戴斌也介紹，端午期間將有1億人次出遊，相比去年同期人數增加30％，旅遊消費增加43％。

由於假期短暫，3小時車程內的周邊短途遊，獲得了多數遊客的青睞。攜程數據顯示，上海-杭州、深圳-廣州、北京-北戴河等多條距離在300公里內的高鐵旅遊綫路成為熱門。受避暑需求影響，海島玩水、溯溪漂流等旅遊產品熱度大漲。同程旅行平台上，大連、威海、寧波等濱海目的地搜索熱度漲幅均超過80％。

機票方面，大陸國內機票燃油附加費已連續多次下調，許多旅遊平台上線特價機票專區。端午節的機票預訂量已超過2019年同期。

（中時 林勁傑）

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