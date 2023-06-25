夏季達沃斯27日天津舉行

第十四屆夏季達沃斯論壇將於6月27日至29日在天津舉行。本屆論壇主題為「企業家精神：世界經濟驅動力」，設有重啟經濟增長、能源轉型和材料供應等6大核心主題，並舉辦超過150場分論壇，預計將吸引超過1,500位國內外政要及商界人士與會。

世界經濟論壇新領軍者年會，也被稱為夏季達沃斯論壇，是中國政府與世界經濟論壇合作舉辦的世界性盛會，於2007年開始在大連舉辦，之後每年在大連和天津輪流舉辦。

本屆夏季達沃斯論壇年會設有重啟經濟增長、全球背景下的中國、能源轉型和材料供應、保護自然和氣候、後疫情時代的消費趨勢、創新發展等6大主題，將舉辦150多場分論壇，預計部分國家和地區政要、前政要、國際組織負責人以及國內外工商界、媒體界人士、專家學者等1,500多位代表參加論壇。

另外，中國外交部表示，中國國務院總理李強將出席開幕式並發表主旨演講，會見世界經濟論壇主席施瓦布等外方嘉賓，並與世界經濟論壇全球企業家代表對話交流。

中國外交部表示，巴貝多總理莫特里、蒙古國總理奧雲額爾登、紐西蘭總理希金斯、越南總理范明政以及世界貿易組織總幹事伊衛拉將與會。

20日舉行的第十四屆夏季達沃斯論壇會前記者會透露，本屆年會將討論如何為創新和創業提供新動力，推動增長，塑造更加公平、可持續和有韌性的全球經濟。

會議還將探討全球最新問題，如全球債務爆炸、金融穩定、氣候行動等，這對亞洲和世界其他地區都具有系統性意義。此外，會議還將覆蓋有可能改變世界的最新創新科技，如生成性人工智慧、植物傳感器、護理技術、電池和電動汽車。