陸掀起鋼材補貨潮 這些台廠也受惠

中國大陸五一長假後，受惠於家電、汽車及新能源車及買房等消費力道轉強，掀起一波鋼材補貨潮，包括中鋼、中鴻、春雨（東莞）廠、聚亨天津廠、燁輝（中國）廠、運錩寧波廠及恒耀廈門和蘇洲廠等相關鋼廠都受惠，後市營運看旺。

對於大陸五一後市場前景，中鋼董事長翁朝棟表示，五一長假期間，大陸民間消費復甦力度強勁，顯示中國市場終端消費潛力和活力仍在，有助於拉動製造業與建築業用鋼需求，加上現階段大陸鋼材社會庫存降低，鋼市迎來一波補貨潮。

恒耀國際董事長吳榮杉表示，該公司廈門廠銷給上海大眾等汽車廠及新能源車廠的扣件材料，及蘇洲廠銷給電子廠的高端扣件產品都維持穩定出貨，沒有衰退情況，長假後產銷量維持穩定。

聚亨董事長黃文松指出，該公司位於天津的「黃驊聚金公司」，主要生產高品級的球化線材產品，並銷給下游加工製造汽車零件，伴隨五一長假後，大陸補貨潮啟動，增加線材銷售量。

春雨總經理周伯威認為，美國聯準會這次升息1碼，且可望暫停升息，加上這次高雄扣件展中，與國外客戶接洽及初步的交易情況，外銷氣氛有好轉情況，至於大陸市場，預期復甦情況也將會逐漸好轉。

運錩則表示，目前寧波廠以生產精密冷軋不銹鋼薄板為主，產量雖未達到預期目標，但仍重視品質，並供應電子零件等高端市場所需，隨著大陸市場景氣逐漸好轉，希望能提升銷售量。

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