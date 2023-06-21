經濟轉強 大陸復甦路仍不平坦

近期各項資料顯示，大陸經濟增長仍在持續復甦中。此外，我們也看到房地產市場初步回暖的跡象。如得以持續，房地產復甦應會為大陸經濟增長提供更大空間。不久前，匯豐投資管理團隊將大陸全年實際國內生產總值增長預測，由5％調高至5.6％。但同時，我們也注意到通膨指標和進口資料較預期疲弱，反映需求端的復甦勢頭可能仍處於早期階段，因此持續的政策支持至關重要。

在政策方面，官方的立場未變，指出貨幣政策要「精準有力」，財政政策要「加力提效」。大陸當局仍然認為當前復甦勢頭不穩固，不打算退出寬鬆政策或收緊支持，市場應會視之為利多因素。至於民營和外資企業，大陸當局承諾會加大支持力度，以消除外界對大陸傾向退出改革開放的憂慮。

細究經濟數據結構，無論供給端還是需求端，工業生產還是投資、消費，內需還是外需，大陸經濟復甦節奏不一，數據也是喜憂參半，市場對經濟增長前景的預期因此產生明顯分歧。除非宏觀環境出現周期性改善，否則我們認為大陸股市的投資氣氛，會持續受到中美緊張局勢、地方政府債狀況、政府對民企的態度，以及經濟長期不確定性等隱憂所影響。

然而，我們維持對大陸股市的積極觀點，在第一波由預期驅動的上漲告一段落後，相信企業盈利改善將為股市提供進一步的上升空間。近期，大陸股市波動變大，一方面是由於政府工作報告中的政策目標，不如市場普遍預測般激進，股市就之前的預期作出調整，並轉而聚焦實際經濟資料的驗證。另一方面，美國聯準會（Fed）主席鮑爾發表「終端利率高於預期」的指引，重燃了聯準會立場強硬的憂慮。利率反彈和美元走強也對大陸和香港股市造成影響。

基於對大陸經濟重開節奏和高頻消費資料顯示出超預期趨勢，我們中期看多大陸股市的觀點得到了強化，並認為大陸市場的表現可能會持續一段時間。除了估值繼續修復之外，我們的判斷還基於兩個其他原因：

第一，因大陸比事前估計更快的疫情降溫，使我們對於大陸經濟的修復預期得到加強。增長的修復會改善上市公司盈利預期，目前這個趨勢才剛剛開始，並與西方企業盈利預期趨勢相反。

第二，我們預計各國資金流入仍將繼續。以外資為代表，儘管過去數周流入A股資金顯著增加，但是相比去年第三季後的大規模流出，截至目前的回流趨勢僅代表了外資情緒的局部性改善。一方面，投資者需要更確實的信號來判斷穩增長政策的可持續性。從另一個角度看，這也有助於拉開本輪復甦行情的時間維度。

我們認為，消費產業的表現會是當下市場的共識之一，其中可能又會以體驗型、聚集型、流動型消費為主線。同時，三年疫情提升了公共健康意識和投入，醫療健康產業有望持續獲利。長期方向上，我們對於有政策引導的自主和安全、綠色轉型產業繼續看好。

同時，我們認為本輪A股上攻行情的最終節奏和幅度，仍將取決於經濟和企業復甦品質和可持續性這個根本問題上。根據上述邏輯，我們認為，這次A股行情會依照估值修復、部分先行的週期盈利預期上修、經濟切實企穩且盈利兌現這三個階段的基本面接力來支撐。消費是本輪復甦週期初期最重要拉動力，而經濟增長的兌現也要看投資、外貿另外兩駕馬車的表現。

（文／匯豐中國A股匯聚基金蕭正義）