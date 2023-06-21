陸端午出遊 上看1億人次

大陸22日起開啟三天端午假期，不少民眾蓄勢待發準備出遊。中國旅遊研究院統計，今年端午假期旅遊人次有望突破2019年同期水準，預計將有1億人次出遊、可創造人民幣（下同）370億元的旅遊消費，成為近五年最火的端午。

大陸今年端午假期從22日到24日（25日調休上班）。月初以來，多個旅遊平台的端午期間預定量一直保持高熱度，顯示大陸民眾出遊熱度不減。

線上旅遊平台去哪兒公布的「2023年端午假期旅遊預測報告」顯示，相較今年「五一」假期各大景點皆人滿為患，端午出遊的舒適度和性價比都將有所提升，大陸境內外熱門目的地的酒店、機票均價，較五一假期有所降低。北京、杭州、廣州、成都、青島為大陸境內的熱門目的地。

進入夏季高溫，同程旅行資料顯示，6月以來，水上「漂流」相關產品搜索熱度上漲272％，各地的室內外水上樂園成為親子遊首選。攜程平台上，近兩周「溯溪」相關的搜尋熱度，較前兩周增長超50％，上海露營訂單更年增7倍。

得益便捷的高鐵網路，愈來愈多民眾接受「2小時旅遊圈」、「3小時飛行圈」的旅途概念。中國旅遊研究院預測，粵港澳大灣區、長三角、京津冀、長江中游和成渝城市群，遊客循環和交互流動較為明顯，主要客源城市的周邊地帶，形成3小時黃金旅遊圈。最火端午也同樣引爆民航市場。