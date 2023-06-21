強調「去風險」不是「去中國化」 蕭茲：支持與中雙向投資

中國國務院總理李強與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）20日於柏林舉行第七輪中德政府磋商，雙邊簽訂一系列合作文件。蕭茲表示，德國不希望與中國脫鉤，而是期望實現貿易多元化，爭取建立更平衡的全面關係，並強調「去風險」不是「去中國化」。

綜合外媒報導，歐盟國家近期加強在中美角力間的「戰略自主」態度，蕭茲20日高規格會見李強，進行總理會談和中德政府磋商。李強表示，希望德方繼續保持開放心態，堅持獨立自主，以國際規則為基礎、以契約精神為原則妥善處理有關問題。

李強指出，雙方應大力提升人員往來便利化，加強兩國人文交流。中方倡議，將應對氣候變化作為今後中德合作的指導理念之一，推動綠色科技、產業合作，探討建立綠色能源產業鏈合理有序的分工格局。

中德總理共同見證簽署應對氣候變化、創新、先進製造和職業教育等領域的合作文件。

蕭茲表示，德方歡迎中國發展繁榮，反對任何形式的「脫鉤」，認為「去風險」不是「去中國化」。德方致力與中方發展穩定的關係，願進一步加強雙方交往，深化互利合作，在應對氣候變化、綠色發展等領域達成更多合作共識。德方支持雙向投資，將為中國企業赴德投資提供良好營商環境。

李強此行還與德企代表進行座談，李強19日表示，應該把防範風險的主導權還給企業，防風險與合作不是對立，不合作才是最大的風險，強調中德雙方要抓住綠色轉型機遇，推動合作提質升級。

不過，中國歐盟商會21日公布年度立場文件顯示，接受調查的570家會員企業之中，將中國視為未來投資前三大目的地的歐洲企業數量僅占其中55％，創有記錄以來新低。

此外，歐洲和美國皆即將推出新法案，要求許多公司提高在中國業務的透明度，因此在中歐企尋求供應鏈多元化和從中國撤資的趨勢可能將在中期內加劇，還有約11％的受訪企業表示，已將部分投資轉移到海外。