人民幣離岸價 早盤失守7.2

人民幣跌跌不休，兌美元離岸價21日早盤跌破7.2元整數大關，在岸價亦逼近7.2元關口，再創近七個月來新低。專家指出，端午假期前部分美元多頭獲利離場，加上市場普遍看淡人民幣，短線人民幣預料將繼續承壓。

人民幣兌美元中間價21日報7.1795元，較上日跌199個基本點。在岸、離岸市場受此影響，開盤後相繼走軟，離岸價早盤最低跌至7.2028元，創去年11月26日以來低點。在岸價早盤最低曾至7.1987元，之後些微回升，官價收報7.1938元，較上日跌194個基本點。

每日經濟新聞報導，對離岸價貶破7.2元整數關口，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析有三大原因：一是市場對大陸寬鬆政策的預期升溫。為應對經濟下行壓力，近日人行下調多項政策利率後，市場預期後續將推出相關財政配套措施，甚至可能進一步加碼寬鬆貨幣政策，對短線人民幣匯率造成一定壓力。

二是美元走強預期。美國聯準會（Fed）釋出鷹派信號，市場對7月份升息預期升高，這代表美國金融環境可能再度收緊，美國銀行業危機及經濟衰退擔憂可能重燃，市場風險偏好也助推美元避險需求，進一步引發市場對美元走強預期。

三是市場波動較大。周茂華說，由於宏觀經濟波動導致市場波動加劇，也影響外匯市場震盪。目前海外通膨、政策及經濟前景不確定性較高，導致全球市場波動較大，這對人民幣匯率也有部分影響。

儘管市場普遍認為人民幣還有下跌空間，但也有交易員抱持不同看法，認為官方即將推出更多刺激舉措，未來經濟回穩的機率正在上升，加上聯準會中期結束緊縮的可能性升高等因素，不應過分看淡人民幣。

天風證券宏觀經濟首席分析師宋雪濤則指出，下半年隨著大陸國內經濟預期和美國升息預期的變化，人民幣匯率可能再次回到寬幅震盪階段。預期人民幣匯率仍會經歷一段時間的打底，等待反彈條件再次成熟。