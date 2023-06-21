陸充電基建規模逾635萬台

衝刺新能源銷售避不掉配套的充電建設問題，大陸發改委21日表示，已建成世界上數量最多、服務範圍最大、品種類型最全的充電基礎設施體系，依日前發表新的指導意見，將在2030年前加速完善充電設施。

發改委副祕書長歐鴻21日表示，自2015年來加速充電基礎設施體系建設，目前在數量、服務範圍、品種類型各方面冠全球，大陸充電基礎設施的保有量，在過去七年從不到10萬台增長至521萬台，年均增長逾70萬台，截至5月底，規模已達635.6萬台。

歐鴻指出，結構上公用充電樁占33％、私用占67％相對合理。且一線城市中心城區覆蓋率超80％，65％高速公路服務區能充電，反映布局完善。

充電設施完善程度與新能源車銷售高度相關，工信部副部長辛國斌就指出，充電設施不足也是影響新能源車在東北和西北等地推廣滯後的原因之一。

歐鴻還說，日前大陸國務院印發新指導意見，在2030年前大力改善不足之處，例如找充電樁困難、住戶社區充電困難、公路與高速充電難等問題，都有針對性措施去擴大建設。

對於充電行業金融與財務也有相關補貼措施，歐鴻指出，目前行業有收益較低、要素保障不足等問題，新的充電體系指導意見提出要加大價格支持，如在2030年前對實行兩部制電價的集中式充換電設施用電免收需量電費。

歐鴻表示，各地方政府也要滿足充電基設用地甚至研究資金支持，發行地方債建設充電體系。