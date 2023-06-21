陸拚消費 新能源車減稅再延

為擴大促進消費、支持新能源汽車產業發展，大陸財政部、工信部等三部門21日宣布，對購置在2024～2027年底期間的新能源汽車，分兩階段免徵車輛購置稅，為此一政策第四次延期。初估，該階段共4年減免車輛購置稅總額，將達人民幣（下同）5,200億元。

綜合陸媒21日報導，大陸財政部、稅務總局、工信部21日公布「關於延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告」，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免徵車輛購置稅，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元。

此外，對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半徵收車輛購置稅，每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元。本次適用購置稅減免政策的新能源汽車，是指符合新能源汽車產品技術要求的純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車。

大陸財政部副部長許宏才21日在國新辦記者會上表示，經國務院批准，自2014年9月1日起，對購置新能源汽車免徵車輛購置稅，2017年、2020年、2022年先後三次，將該政策延續至2023年12月31日。

截至2022年底，上述政策累計免稅規模逾2,000億元，預計2023年免稅額將超過1,150億元。除對新能源汽車免徵車輛購置稅外，還對新能源汽車免徵車船稅，對純電動汽車不徵消費稅。

許宏才進一步表示，政策安排主要出於幾點考慮。一是穩字當頭。把握好節奏和力度，避免政策中斷和急轉彎，保持對新能源汽車產業發展的支持力度，穩定市場預期，鞏固和擴大新能源汽車的發展優勢。主要還是穩預期，政策也保持了穩定。

從消費端看，免徵新能源汽車購置稅政策對汽車消費刺激作用不小。以一輛20萬元的新能源汽車為例，在免徵購置稅政策下，消費者可以節省1.77萬元。

分析指出，今年3月1日許宏才表示，對購置期在2023年的新能源汽車繼續免徵車輛購置稅。時隔三個多月，官方再宣布延長，顯示大陸拚經濟的決心。