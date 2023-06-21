維密在陸風光不在 北京旗艦店也關門

被喻為「性感內衣鼻祖」品牌的維多利亞的秘密（以下簡稱「維密」）北京門市再關門。繼西單大悅城維密門店去年10月關閉後，作為北京首家開設門市、位於王府中環的維密旗艦店也關店。據中新社報導，現場門市招牌已經撤下，並證實已在6月7日結束營業。據維密官網顯示，北京還有6家門店，其中兩家為全品類門店。

面對近年業績疲軟，北京師範大學教授萬喆認為，向下沉市場佈局是現階段維密尋求破局的生存之道，而能否打贏這場翻身仗，還需要品牌營運策略及產品研發同步發力。

同時維密也正在加大電商管道和輕量型店鋪的投入。據維密之前透露，正策略性調整線下管道，將加速佈局二線和三線城市以及機場通路。未來將主力開設300至400平方公尺的輕體量門店，目標是到2025年增開100家新型門店。

被譽為「性感內衣鼻祖」的維密從1977年創立。90年代初期就已成為美國最大的內衣零售商。從1995年開辦，集結眾多「天使面孔、魔鬼身材」的維密秀更是萬眾矚目，並透過將維密秀設在上海、加入大陸多位國際超模如劉雯、何穗、雎曉雯、奚夢瑤，擴大對大陸市場的吸睛程度。

同時維密王府中環店也於2017年11月開業，是維密品牌繼上海、成都及重慶之後開設的第四家全品類門店，也是大陸第二家擁有維密天使套房的全球旗艦店，堪稱維密的「門面擔當」。

但對於關店原因，門店工作人員稱「不方便透露」，另外聯繫維密官方客服也僅回應「沒有接到通知，不太清楚」。

（旺報 吳泓勳）

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