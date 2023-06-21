2因素拖累 日媒曝陸降息不成恐使地方債惡化

大陸疫後經濟復甦未能如預期推進，日媒分析指，眼下年輕人就業形勢惡化，加上消費缺乏活力，使生產恢復較遲緩、資金需求疲軟，如何避免出現因通貨緊縮而長期停滯的「日本化」現象，成為大陸的最重要課題。而大陸不到1年再度宣布降息，專家認為，若不成功，恐使地方政府的債務問題進一步惡化。

共同社21日報導，中國大陸城市地區5月的失業率為5.2％，雖與4月持平，但16至24歲年輕人失業率則高達20.8％，刷新了有紀錄可查的2018年以來新高。北京市某一流大學的研究生也表示，同學中有越來越多人選擇不感興趣的行業就業。

「當地除公務員以外沒什麼好工作」，大陸寧夏回族自治區的大學相關人士如此吐槽。屬內陸地區的該自治區除農業相關工作外，主要產業只有通過鋪設在沙漠裡的太陽能面板和風力發電、向城市地區供電的電力行業等，就業問題十分突出。

中國大陸金融相關人士認為，民間需求較弱，貨幣寬鬆措施能起到多大作用不得而知。市場上悲觀情緒蔓延，認為已進入人口減少社會的中國經濟低迷勢頭將持續，或許會像日本一樣陷入通縮。

據稱占國內生產總值（GDP）不到3成的大陸房地產行業惡化尤其嚴峻。今年5月，在70個主要城市的新建住宅價格指數中，包括工業城市廣東深圳和河南鄭州在內的24個城市環比下降，走低的城市遍布全國。

投資中國大陸房地產的香港某銀行高管指出，房地產行業正陷入心理上的疲軟。據悉，原因是房地產開發商對新增房產開發態度消極，作為購房主力的年輕人因新冠失業等而消耗了儲蓄。

此前許多中國大陸專家認為，官方設定2023年全年GDP增長率目標為5％左右較低，即便不採取許多政策手段也可以實現。這是因為去年新冠清零政策下的封城等，對經濟活動的拖累因素已不復存在。

報導指，實際上，降息這一「祖傳寶刀」僅僅10個月就再度使出。上輪降息是在5年一度的共產黨代表大會前，因為刺激經濟的迫切需要，而此次則是在解除清零政策僅約半年後。這反映出政府的強烈危機感，沒有餘力觀望解除清零的效果。

中國對外經濟貿易大學教授西村友作認為，「今後期待政府出台實際刺激需求的財政政策的呼聲或變大」，並指出若降息最終未獲成功，將不得不進行財政撥款，地方政府的債務問題可能會進一步惡化。

（中時 朱紹聖）

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