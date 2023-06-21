陸14省公布前5月財政數據 賣地收入仍低迷

大陸多地於近期公布今年前5個月財政收支資料，從全國來看，由於房地產市場持續低迷，國有土地使用權出讓收入年減達20％。分析指出，數據顯示房企拿地能力和意願未明顯恢復，地方財政緊張狀態仍值得關注。

據澎湃新聞21日報導，截至目前，大陸已有內蒙古、江西、河北、甘肅、四川、陝西、貴州、湖北、山西、遼寧、上海、浙江、湖南、雲南等14省市公布今年前5月財政收支相關數據。14省市的一般公共預算收入均實現正增長，按自然口徑計算，絕大多數省份實現兩位數增長，增速較高的為雲南（48.4％）、貴州（33.5％）、甘肅（32.4％），均為西部省份。

所謂的一般公共預算收入包括工商稅收、關稅、國有企業上繳利潤、債務收入等13種，稅收收入為主要部分。大陸財政部數據顯示，今年前5個月，全國稅收收入為人民幣84,774億元，年增17％。

報導指出，當前大陸地方財政收入大幅上升，除了經濟恢復因素外，還主要受到基數效應影響，去年同期大規模增值稅留抵退稅拉低了基數。

除了一般公共預算收入外，以賣地收入為主的政府性基金預算收入是地方財政收入的另一重要來源。但由於大陸房地產市場低迷，國有土地使用權出讓收入多為兩位數衰減，政府性基金預算收入也多為衰退。

從全國看，今年前5個月累計，全國政府性基金預算收入18,657億元，年減15％。地方政府性基金預算本級收入17,051億元，年減16.7％，其中，國有土地使用權出讓收入14,893億元，年減20％。

在14省市中，內蒙古、江西、河北、甘肅、湖北、浙江、雲南公布了前5月政府性基金預算收入情況，除雲南（18.7％）、內蒙古（8.7％）實現正增長外，其餘省市均為衰減。

粵開證券首席經濟學家羅志恆指出，大陸房地產風險逐步緩釋，但房地產銷售、投資按年降幅擴大，房地產待售面積按年創下2016年3月以來新高，房地產企業拿地能力和意願未明顯恢復，導致土地出讓收入仍大幅衰退，直接減少了部分地區的可支配財力。考慮到土地出讓收入大幅下降和債務集中到期，地方財政緊張狀態仍值得關注。

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