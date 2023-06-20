貴州超文化解鎖「村超」踢出流量密碼

英國BBC報導，大陸貴州榕江縣的「村超」足球比賽，已在網路上走紅。「村超」全名為貴州榕江「和美鄉村足球超級聯賽」，這是由當地村民自己發行的組織。全村有20支參賽隊伍，球員由魚販、挖掘機司機、教師等不同行業人員組成，年齡在15歲至40歲不等。

頭球、吊射、世界波、腳後跟進球…被稱為貴州「村超」的榕江（三寶侗寨）和美鄉村足球超級聯賽開賽以來，出現了許多精彩進球。

且除了有精彩的球技比拚，中間還穿插有少數民族歌舞表演，火熱的賽場氣氛，吸引大陸眾多遠道而來的球迷。這場比賽，不僅引得線下狂歡，網路直播流量和短視頻傳播量也已超過3億次，相關內容全網流覽量超20億次。除了足球本身，當地小香豬、小香雞、小香羊等接地氣的獎品，以及吹蘆笙、民族服裝走秀等民俗文化表演也引得全網熱議。

網路流覽超20億次 Michael Owen也按讚

2023年5月13日，和美鄉村足球超級聯賽在貴州榕江城北新區田徑足球場拉開帷幕，現場有一萬多人觀看開幕式表演和足球比賽。20支球隊參加本屆村超比賽，賽程將持續到7月底。

根據新華社報導，在這賽場之上，以村為單位，由小攤販、教師、司機、學生、木匠等各行各業人員組成的球隊，在綠茵場上揮汗如雨、激戰正酣。比賽場邊，各族村民肩挑糯米飯、腌魚、牛癟等特色美食，手提楊梅、西瓜等水果，身著民族盛裝為自己的球隊搖旗吶喊、載歌載舞。觀眾席間，全村男女扶老攜幼、摩肩擦踵為自己的村隊加油助威、聲勢震天。

透過在網路直播、社交媒體等加持，貴州「村超」和之前山東淄博燒考一樣，成為各方目光聚焦之地，一時之間全網瀏覽量超20億次，社會各界名人踴躍點讚，就連英國足球巨星麥克歐文 （Michael Owen） 也發賀電同喜。

新華社訪問清華大學體育產業發展研究中心主任王雪莉，她認為，良好的相關運動的群眾基礎，注重對相關運動基礎的打造，是貴州群眾性體育接連出線的核心因素。

以貴州榕江為例，上世紀40年代，廣西大學遷入榕江的時候，大學生熱愛的足球、籃球、乒乓球等運動也隨之進入榕江，並帶動當地人參與。80多年後的今天，榕江縣村村有足球隊，14塊足球場免費開放，為當地足球發展提供了土壤和養分。不過不得不說，「村BA」（貴州台江縣村籃球賽） 和「村超」在當地都有一套穩定且行之有效的賽事組織和執行體系，這些賽事由當地政府、村委會、民間團體和村民共同參與和執行，官方和民間的雙重互動，為當地特色民間體育比賽提供強大的組織保障。

這意味著「村BA」和「村超」已經成為當地鄉村治理的一部分，成為當地鄉村一種大家約定俗成的規範活動，所以使它具有極強的典禮和禮儀性質。從文化學的角度講，越是具有這種性質的活動就越具備傳承的能力。且在鄉村振興的道路上，村民以球會友的同時，盡情地展示自己家鄉的美食、服飾、民俗、文化，這些賽事已超越全民健身，逐漸成為展示家鄉特色文化的歡樂平台，甚至是一張旅遊資源的名片。

資料顯示，貴州東南州榕江縣是苗、侗、水、瑤等16個民族聚集地，這裡也是「村超」的發源地。在6月3日的超級星期六足球之夜，球隊入場儀式和比賽間隙期間，當地人民上演的民族民俗風情秀、風物秀和自我展示秀，唱侗歌、吹蘆笙、跳苗舞，將氣氛推向高潮。大陸央視新聞報導甚至在報導此一新聞時，稱「村BA」是觀察中國式現代化的一個視窗。

這並非只在貴州。綜合大陸媒體導，近年來放眼全中國，不少鄉村都掀起這波文體活動熱潮，例如寧夏農民籃球爭霸賽、河南萬村千鄉農民籃球賽等各類村BA賽事紛紛打響。此外還有江蘇省徐州市賈汪區馬莊村的農民樂團，奏上了國際舞台；在廣西大化瑤族自治縣北景鎮，每屆鄉村山歌文化藝術節都人海如潮。

另外在浙江，「籃球之鄉」諸暨，是全大陸擁有標準籃球場最多的縣級市，幾乎每場村BA比賽都座無虛席，獎品是大黃牛、大鵝、特色炒貨。賽事還觸達家庭三人制籃球賽，從村BA拓展至家BA。嘉興平湖市林埭鎮徐家埭村，把曾經的廢棄養豬場，打造成棒球基地，一躍成為「中國棒球第一村」。

6月的貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣縣城，和天氣一樣火熱的還有足球比賽。圖／中新社

振興農村文化政策錯配 村BA村超引發省思

但事實上，農村發起的這些火熱賽事，襲捲全網的背後，並非只是單純的農村人熱愛自身文化及運動而已，有一可能是一種新的需求。

大陸環球時報6月8日引述專家分析，經過不少地方調研，縣城公園、廣場等公共場所熱鬧的群眾文體活動場景，都令人印象深刻，讓人實地見識著文體活動已成城鄉居民日常生活的一部分。看來是全民健身時代早已到來，但實際上是中國人休閒方式和生活方式的巨大變革。

對於中國農民來說，「農閒」曾是稍顯奢侈的事，但隨著農業生產技術提高，農民越來越從冗長繁重的體力勞動中解放出來，獲得愈發富裕的閒暇時間。但在一些農村地區，休閒一度簡化成打麻將，生活空虛無聊，只是壽命長了，如何適應這種新的生活情景並讓身心更健康、生活更有意義，變成一個已經具有時代性意義的命題。

這道命題對不同群體的緊迫性是有差異的。對大多數中青年農民來說，他們還要外出務工，往往是在春節等階段性返鄉期間面臨這類問題。而對留守村莊的老人和婦女來說，這個問題則是日常化的，意即農村老人和婦女的休閒需求如何滿足的問題更加迫切。

「村BA」及「村超」賽事雖然主要適合中青年人，但同時舉辦的文藝表演，卻為其他年齡段的廣大群眾提供了參與機會，現場的人山人海與群眾歡騰，完全可以體現這種需求。

比賽中場休息時的侗族大歌表演。圖／中新社

此外，大陸正在全面推進鄉村振興，文化振興，例如要保護傳承文化以及加強公共文化服務，比如農家書屋建設、電影下鄉、文化禮堂建設等。但專家指出，這種政策作法，「不同程度地存在供給需求錯位、農民參與度低、公共資源浪費等問題。」究其根本，是沒有真正樹立農民主體地位，沒有充分契合農民生活方式變革帶來的文體休閒需求，特別是忽視農村老人、婦女等重點群體的需求和接受能力。

專家指出，自古文體不分家，「村BA」、「村超」等鄉村體育發展，正好為政策不能變成標準化的任務指標提供了很好的啟鄉發，並可以此防止變成地方政府一頭熱和少數人受益。對中國大陸而言，農村問題一直是重大議題，隨著老齡化時代來臨，工作不能簡化成養老服務，養老服務不能簡化成照料，老人也不能只是文化活動的觀眾，應成為主角之一。所以，大陸鄉村文化的振興，需要更多「村BA」、「村超」、「村晚」，也需要更多日常化、有意義的高品質休閒生活。