大陸同意台灣鳳梨釋迦輸入 農委會這樣說

大陸僅同意部分台灣鳳梨釋迦輸入 農委會籲清楚說明檢疫規範

大陸國台辦宣布，昨日起恢復台灣釋迦輸入，但「須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園」。農委會表示，目前「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台尚未接獲中方通知重新開放輸入鳳梨釋迦，也未提供註冊登記之條件，中方公告名單僅有3家包裝廠和25家果園獲得許可，由於國際貿易須經雙方中央政府進行諮商，動植物防疫檢疫更涉及公權力執行，呼籲中方在此平台下溝通諮商檢疫規範，讓所有包裝廠和果園有一致規範可循。

農委會強調，樂見大陸恢復我國鳳梨釋迦輸入，但台灣鳳梨釋迦產業共有1,009個供果園和50個包裝廠，目前只有25個供果園、3家包裝廠、14位農民獲得許可，因此再次呼籲中方應在「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平臺溝通諮商檢疫規範。針對仍遭中方暫停進口的農漁產品，希望中國大陸依據國際貿易規範，與我方進行技術對話，儘早恢復貿易。

農委會說明，大陸自2021年9月20日起以介殼蟲為由，不符合國際規範片面暫停進口我國鳳梨釋迦後，我方即持續透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平臺，要求與中方進行科學與技術性對話，爭取恢復貿易。我方已於2021年9月29日提送台灣釋迦輸往大陸檢驗檢疫管理規範給中方審查，此規範內容涵蓋生產到出口過程的整體系統性管理措施，包括強化供果園田間管理、包裝場選果清潔管理、以及出口檢疫，台東縣政府提交給中方的資料內容，均已包含於農委會規範之內，但始終沒有獲得中方正面回應。

為精進國內生產管理，農委會防檢局、農糧署、試驗改良場所等單位，多次邀集縣市政府、出口業者及農民辦理座談會、農民講習會，以強化農民介殼蟲等病蟲害辨識能力及加強防治措施，並提升包裝場選果效能及果實品質管控。

為穩定國內鳳梨釋迦產地價格，農委會積極採取內銷、外銷及加工等具體措施。外銷方面農委會積極拓展香港、韓國、泰國、加拿大、日本等外銷市場，近2年來累計輔導鳳梨釋迦外銷中國大陸以外市場超過8,000公噸。內銷方面，過去2年來推廣國內鳳梨釋迦通路行銷合計12,918公噸；加工方面，農委會積極媒合食品加工業者與學研專家研製產品，近2年來媒合加工採購原料合計3,262公噸。

農委會表示，農委會持續開拓高端外銷市場、全球布局，我國農產品過去外銷高度仰賴中國市場，2018年外銷大陸金額占比達23.2％，經過努力占比已逐年降低，2022年已降為12.9％，而出口美國，日本金額分別已達9.17億美元、8.56億美元，雙雙超越外銷大陸的金額，顯示我國分散市場策略已漸露成效。

另外在新鮮水果方面，外銷大陸金額占比在2019年達到最高為82.5％，隨後逐年下降，至2021年為41.4％，2022年再降為1.6％，並成功銷往其他高端市場。

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