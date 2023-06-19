習近平：世界需要總體穩定的中美關係

新華社報導，中國國家主席習近平6月19日下午在北京會見來訪的美國國務卿布林肯。習近平表示，世界需要總體穩定的中美關係，希望中美關係能夠健康穩定。布林肯指出，美國遵守總統拜登的承諾，不尋求通過強化盟友關係反對中國、不支持「台獨」。

習近平19日表示，世界需要總體穩定的中美關係，寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。兩國之間存在的共同利益應該得到重視，各自取得成功對彼此都是機遇而非威脅。當前，國際社會普遍對中美關係現狀感到擔憂，不希望看到兩國衝突對抗，期盼中美和平共處、友好合作。兩國應處理好中美關係，為變亂交織的世界注入穩定性、確定性、建設性。

習近平指出，中國尊重美國的利益，不會去挑戰和取代美國。同樣，美國也要尊重中國，不要損害中國的正當權益。任何一方都不能按照自己的意願塑造對方，更不能剝奪對方正當發展權利。中方始終希望中美關係能夠健康穩定，相信兩個大國能夠排除萬難，找到相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道。希望美方採取理性務實態度，同中方相向而行，讓中美關係穩下來。

布林肯表示，拜登相信美中兩國有責任和義務管理好雙邊關係，這符合美國、中國乃至世界的利益。美方致力於重回兩國元首峇里島會晤確定的議程。美方遵守拜登總統作出的承諾，不尋求「新冷戰」、不尋求改變中國制度、不尋求通過強化盟友關係反對中國、不支持「台灣獨立」、無意同中國發生衝突，期待同中方開展高層交往，保持暢通溝通，負責任地管控分歧，尋求對話交流合作。

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