陸第一無人島2,868萬人民幣法拍 新島主曝

上月浙江寧波象山縣旦門山島被法拍的消息受到廣泛關注，一拍流拍後討論熱度不減。直到16日二次法拍中以2868萬元（人民幣，下同）成功出讓，由一名自然人李國柱成為新一任「島主」，獲得旦門山島的無居民海島使用權以及海域使用權（含金沙灣度假村配套碼頭），包括現存無證建築以及附屬配套設施。

據了解，旦門山島島長1.82公里，寬0.52公里。島上植被以草叢為主，有少量稀疏針葉林，島上還有全國並不多見的丹霞地貌，小島四周礁石密佈，海螺叢生，還有一個秀美的紅沙灘。

而旦門山島是大陸首個有明確使用權的無居民海島。根據拍賣資料顯示，旦門山島擁有五峰，每當旭日東昇，日影、島影倒映水中，構成「旦」字，故名旦門山島。

該島50年使用權人之前為象山海洋遊覽度假有限公司，背後實控人為黃益民，業界戲稱為「黃島主」。當初2011年11月8日拿到大陸第一張由國家海洋局頒發編號11001的無居民海島使用權證書時，這位首位法律認可的島主可謂一時風光無限，並投資包括沙灘高爾夫、溫泉度假酒店、海灘泥浴、海島影視拍攝基地等項目。

但隨著「黃島主」陷入債務糾紛被列為失信被執行人，旦門山島不得不陷入法拍。起初5月26日在淘寶公開拍賣時，評估價3,977.19萬元、起拍價2,785萬元，競價一天後因無人報名出價而流拍。

（旺報 吳泓勳）