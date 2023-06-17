陸在福建設兩岸融合發展示範區

第15屆海峽論壇大會17日在廈門舉行，中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧宣布，福建將建設「兩岸融合發展示範區」，讓台企的獲得感、幸福感更強。他並宣讀大陸國家主席習近平賀信，表示要促進兩岸同胞心靈契合，持續促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展。

2022年1月，時任全國政協主席的汪洋在對台工作會議上表示，要秉持兩岸一家親理念，完善與台企、台灣民眾分享發展機遇和落實同等待遇政策。要支援福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設海峽兩岸融合發展示範區。

王滬寧17日在海峽論壇致詞時表示，當天中共中央、大陸國務院制定「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見」，支持福建建設兩岸融合發展示範區。

王滬寧說，福建作為台胞台企登陸的第一家園效應將更加顯現，台胞台企的獲得感、幸福感、認同感會更強。他說，兩岸同胞要堅定支持融合發展、共同繁榮，堅決反對以外謀獨、對抗衝突的邪路。

此外，王滬寧還說，習近平高度重視海峽論壇，專門發來賀信，闡明「國家好，民族好，兩岸同胞才會好」的大道至理，宣示繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展、造福台灣同胞的政策主張。

王滬寧表示，兩岸關係發展根基在民間、動力在人民，交流合作成果惠及兩岸同胞。陸方秉持兩岸一家親理念，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，只要是有利於增進同胞親情福祉、深化彼此理解認同的事，陸方都會用心用情用力去做，而且一定會做好。

王滬寧還指出，兩岸關係和平發展是維護台海和平穩定、促進共同發展、造福兩岸同胞、通向民族復興的正確道路，「台獨」同台海和平水火不容，必須堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉。堅持九二共識、反對「台獨」，兩岸關係才能回到和平發展的正確軌道。

陸委會回應，與其每年耗費大量地方人力經費舉辦這些活動，不如拿出真正的善意，停止日復一日的軍事威嚇，並儘早解除對兩岸交流的政治障礙與限制，全面開放陸生來台就學、陸客來台觀光，讓大陸民眾體會民主自由多元的生活方式，才有助增進彼此瞭解及良性互動。