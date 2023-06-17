極兔速遞赴港IPO 集資上看10億美元

近年在大陸物流快遞行業掀起波瀾的東南亞鯰魚極兔速遞衝刺IPO，港交所16日晚刊登極兔速遞申請上市訊息，近年積極拓展新興市場、設法降低虧損的極兔望年內在香港敲鑼集資約10億美元。

港交所網站16日晚顯示，極兔速遞遞交資料申請在港上市，有意發行同股不同權的結構，保薦人兼整體協調人為摩根士丹利、美銀美林、中金公司。日前市場消息則傳出，極兔擬年內完成上市，有意集資5億～10億美元。

極兔速遞在上市資料中指出，公司快遞業務在東南亞居領先，在大陸具有競爭力，目前快遞服務還涵蓋拉丁美洲及中東、跨越13個國家。

極兔在2015年成立，雖是總部在印尼的企業，但有濃厚陸企基因，其創辦人為前OPPO印尼總經理李傑，團隊裡有許多OPPO老將，股東也有OPPO的身影。在2020年極兔進軍大陸市場，與當地電商巨頭拼多多有緊密合作，透過價格戰顛覆大陸物流業。

極兔在大陸也有大手筆布局，2021年10月斥資約7.16億美元收購百世大陸快遞業務，讓極兔當前在陸市占大幅攀升。據極兔速遞公布的2020～2022年業績，收入結構也反映出大陸已成為極兔主要收入來源，2022年占收入比突破50％。

但另一方面，極兔整體收入增速有相當程度下滑，且由於在大陸主打價格血戰搶市占，極兔至今基本仍處於虧損。收入與業務增速下滑加上大陸市場的激烈狀況，使極兔2022年同時開闢拉丁美洲、中東五大市場，有意透過新興國家的增長扭轉結構。

2022年淨利等指標能發現，極兔已著手減少在陸虧損。極兔已證明其在東南亞盈利能力，東南亞經調整EBITDA 2021年與2022年分別是4.27億美元、3.32億美元；另一方面，大陸市場則為虧損9.4億美元與虧損3.35億美元，後續如何協調統合大陸市場方針與全球業務成為極兔新的課題。

極兔成立八年來約融資61億美元，在5月完成D輪融資估值約130億美元。極兔5月還收購順豐旗下豐網速運，日前傳順豐有意入股極兔。據極兔公布的主要股東，A類股集中在李傑手上，主要股東還有OPPO執行長陳永明、騰訊、博裕、ATM Capital。