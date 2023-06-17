大陸車企洗牌慘烈 余承東:倒閉或成為巨頭

針對大陸未來新能源車行業格局情況，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東近日表示，「比亞迪將在未來成為少數能夠活下來的汽車巨頭之一，其他公司現在還很難說能不能活下來」。

新浪財經報導，6月16日，在2023未來汽車先行者大會暨全球智能網聯汽車商業化創新大會上，余承東表示，「大家看到的這個『卷』其實剛開始，未來還會更卷。無論一些車企今天的成績多麼好，都不代表未來能活下來。未來車市的洗牌將會非常慘烈，市場競爭也會非常大。」

余承東表示，今年以來，大陸車市競爭日趨激烈，特斯拉等新能源車企率先大幅降價，然後眾多傳統燃油車企也紛紛下場，一場看不見硝煙的汽車價格戰持續開打。「降價」、「內捲」成為汽車行業當下的兩大熱詞。

比亞迪或成少數倖存者

站在五年或十年這種更長遠的維度去看，余承東認為，未來能夠活下來的還是少數廠家，當然每個廠家旗下可能有多個子品牌，但是市場上主力玩家不會太多，比亞迪將在未來成為少數能夠活下來的汽車巨頭之一，其他公司現在還很難說能不能活下來成為巨頭。

「要麼倒閉，要麼成為巨頭」，這是余承東對未來汽車行業格局的判斷。一周前，余承東在2023中國汽車重慶論壇上也提到，中小廠商可能被大的廠商兼併重組掉，未來能活下來的企業每年的產量達不到500萬輛以上或者達不到1,000萬輛以上，就很難在這個時代立足。目前，國內的汽車廠商中，還沒有任何一家車企的產量達到這樣的級別。

余承東之所以有這樣的判斷，是因為智能駕駛投入規模非常巨大。智能駕駛的難度遠遠高於智能座艙，投資強度不夠的話無法支撐，這不像傳統燃油車時代，是個小公司都能造車。華為在這方面的投入非常巨大，在智能駕駛領域的投入占到其汽車總投入的70％～80％，余承東稱，這種量級的投入，中小玩家可能跟不上。

信達證券研報認為，車市的演變將出現三個階段。在今年3～6月第一階段的價格戰之後，第二階段開啟，市占率將加速向頭部自主及新能源品牌集中，二、三線品牌市占率或面臨長期下滑趨勢；到第三個階段，部分二、三線品牌逐漸被淘汰出局，退出中國市場，弱勢造車新勢力或將被收購整合。

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