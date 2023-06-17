陸商務部:正推進加入CPTPP進程

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文17日透露，目前中國正在推進加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）進程，已向CPTPP成員遞交了中國加入CPTPP的交流文件。對於外界有聲音認為中國難以達到CPTPP高標準，但王受文強調，中國有能力達到。

王受文在一場論壇上表示，中方對CPTPP的2,300多個條款進行深入全面的研究和評估，梳理中國加入CPTPP需要進行的改革措施和需要修改的法律法規。

他表示，中國在國內主動對接CPTPP的高標準，實施相關領域內的改革開放的先行先試。中國有意願、有能力加入CPTPP，達到CPTPP的高標準，中國的加入將會給所有CPTPP的成員帶來利益，也將為亞太地區的貿易投資自由化增加新動力。

CPTPP前身是「跨太平洋夥伴協定」（TPP），因前總統川普（Donald Trump）主政期間美國退出後改名，目前共有11個會員國，包括加拿大、墨西哥、智利、紐西蘭、澳洲、汶萊、新加坡、馬來西亞、越南、日本。預計英國將於7月簽署相關文件，待各國完成批准手續後，成為第12個成員。

中國於2021年9月申請加入CPTPP，台灣隨後也跟進申請。經濟學人之後報導指出，中國申請加入CPTPP時間點令人意外，尤其明知CPTPP的門檻對中國而言，幾乎難以達成，卻依舊遞出申請書，研判這可能與美國退出有關，隨著日本接手主導CPTPP，中共看到了裂縫。

報導說，中國官員其實早已花了兩年時間研究加入CPTPP的難度，結論就是一個字「難」，中國深知與擁有入會否決權的澳洲、加拿大及日本關係緊張，但認為，此時不加入，一旦美國重返CPTPP，中國處境會更加嚴峻，也就是說，中共是真的想加入CPTPP。

南華早報5月底曾報導，多個消息來源披露，北京在5月初澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）來訪期間，希望他公開表達坎培拉支持中國加入「跨太平洋夥伴全 面進步協定」（CPTPP），同時拒絕台灣的入會。

但儘管中澳關係正在緩和，但一名消息來源說，當中國還對大麥、紅酒等產品實施制裁時，澳洲政府不可能公開支持中國入會。另一名消息人士說，「澳洲不反對中國入會，但必須是在中國達到CPTPP貿易標準的基礎上才能支持」。

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