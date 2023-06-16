習近平會晤比爾蓋茲：中美關係基礎在民間

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）14日抵達北京，展開中國行，這是他繼2019年以來再度訪中。中國國家主席習近平16日會見比爾蓋茲，將其稱為「我們的老朋友」，並強調中美關係基礎在民間。

央視16日上午報導，習近平將在北京會見比爾蓋茲，下午再報導透露兩人會談詳情。習近平表示，「我很高興見到你。咱們有三年多沒有見面了。你是參與到中國發展事業中，做了很多事情的人，是我們的老朋友。」

習近平指出，比爾蓋茲是今年見到的第一位美國朋友，認為中美關係基礎是在民間，且寄希望於美國人民的。在當今世界形勢下，可以進行各種有利於兩國、兩國人民，有利於整個人類的活動，要做這方面的促進者。

比爾蓋茲則表示，過去曾有過非常好的交流，今天也有很多重要的話題要同習近平探討。比爾蓋茲對於過去4年無法來到中國感到十分遺憾，這次到訪感到很激動。

（工商時報 楊晴安）

習近平稱蓋茲為「今年在北京會見的第一位美國朋友」

大陸央視新聞最新消息顯示，中國國家主席習近平今日在北京會見微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）。習近平表示，中國不走國強必霸的老路，願與世界各國開展廣泛科技創新合作，推動應對氣候變化等全球性挑戰。他還稱，中美關係的基礎在民間，我們始終寄希望於美國人民，希望兩國人民友好下去。

根據大陸央視新聞報導，習近平對蓋茲及其基金會長期致力於促進全球減貧、衛生、發展及公益慈善事業表示讚賞。

習近平強調，當前，世界百年未有之大變局加速演進，我提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，目的是為解決全球性挑戰提供中國方案。中國首先專注於解決好自己的問題。中國作為一個擁有14億多人口的大國，保持長期穩定和持續發展，就是對世界和平、穩定、繁榮的重大貢獻。我們要鞏固脫貧攻堅成果，實現鄉村振興，不斷提高農村衛生健康水準。

習近平強調，中國致力於以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，我們決不走國強必霸的老路，而是與其他國家一道實現共同發展，推動構建人類命運共同體。中方願與世界各國開展廣泛科技創新合作，積極參與並推動應對氣候變化、抗擊疫情、公共衛生等全球性挑戰。中方願同比爾及梅琳達·蓋茨基金會繼續加強相關領域合作，並向其他發展中國家提供力所能及的支援和幫助。

習近平對蓋茲說，你是我今年在北京會見的第一位美國朋友。世界正在走出新冠疫情，人們應該多走動、多交流，增進瞭解。我常講，中美關係的基礎在民間，我們始終寄希望於美國人民，希望兩國人民友好下去。

蓋茲介紹對華合作進展情況及未來設想，表示，中國在減貧和應對新冠疫情方面取得舉世矚目的巨大成就，為世界樹立很好榜樣。近年來，比爾及梅琳達·蓋茲基金會和中國開展良好合作，取得顯著進展。中國加快創新發展，對中國有利、對發展中國家有利、對世界有利。基金會致力與中國進一步加強創新、全球減貧、公共衛生、藥物研發、農村農業等領域合作，並將成功經驗和技術推廣至發展中國家。

比爾蓋茲14日抵達中國。15日先行與北京市長殷勇會見，雙方討論醫藥健康等問題。

《北京日報》報導，殷勇15日下午會見包括蓋茲在內等蓋茲基金會一行人。殷勇說，醫藥健康是北京市科技創新中心的重點高精尖領域，蓋茲基金會在北京設立的全球健康藥物研發中心近年來取得突破性成果。

殷勇表示，北京高度重視並將繼續大力支持研發中心建設，願與蓋茲基金會在科研平台建設與共用、人才培養等方面深化合作，推動研發中心取得更多創新成果並加快轉化應用，為增進人類健康福祉作出積極貢獻。

（中時 陳柏廷）

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