新政啟動 經濟突圍專題系列三之二》合富集團董事長王瓊芝：大健康產業是朝陽產業

4月剛開始，上海市台協大健康工委會舉辦了一場講座，會場上，上海市台協大健康工委會主委、合富集團董事長王瓊芝與多家台資企業的代表，一起探討「男顏經濟」的可發展性。不過，醫美只是大健康工委會推行並幫助台商拓展市場的領域之一。

大健康工委會成立於2020年，宗旨是協助台資企業，整合來自各地招商投資機會以擴大業務發展，領域擴及預防、醫療、保養、養生、安養、美容、生技等各個面向，並以上海為據點，支持全大陸台企大健康產業的發展。目前成員包括海昌隱形眼鏡、喬山健康科技、上海自然美富麗化妝品、永和食品、克麗緹娜等近60家台企。在大陸醫療領域深耕超過25年、合富集團創辦人之一的王瓊芝表示，大陸致力推展「健康中國2030」的背景下，大健康產業是「朝陽產業」，市場潛力非常大，而台灣在相關領域發展較早，具有一定優勢。

合富1997年在上海成立，王瓊芝2000年舉家搬到上海，2022年在上交所主板二次上市，主業為體外診斷試劑及醫療耗材集採等。對這些年開拓大陸市場的心得，王瓊芝坦言，一路上遇到不少困難，堪稱「逢山開路，遇水搭橋」。她曾親自跟著廠商走遍大陸進行陌生開發，但最後代理權卻被拿走，也常常遇到客戶在幹部面前，當場給她難堪。

但她想著「這是一件好事情，好事就要做」，堅持至今，成為唯一兩岸雙上市的台企。