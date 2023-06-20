新政啟動 經濟突圍專題系列三之二》上海夢變調 台青二代甘苦談

上海這座國際化程度極深的都市，孕育了無數青年的夢想，每年都有大批台灣年輕人湧入當地，只為闖出一片天。但2020年爆發新冠疫情，讓一切變了調，台青密集從事的餐飲、廣告等服務業首當其衝，遍布大陸各地的許多台青只能選擇回台。

談及大陸市場的發展，一位返台台青表示，大陸創業項目豐富、求新求變，但很難找出差異化切入市場，台青能否適應當地的經商模式，很難說。

根萊食品總經理史家怡自15歲開始，隨父母前往上海創業，成為名符其實的台商二代，從求學到經商，在當地住20多年，如今承擔家族企業掌門人的重責大任。做為協助台青赴陸發展的上海台協青年部長，史家怡說，面對大陸市場的快速變化，堅強的心志是最重要的。根萊食品過去為多家餐飲品牌提供原料，史家怡2013年接棒經營後，看好大健康產業，大刀闊斧轉型，將業務拓展至協助同仁堂等百年藥企研發生產，精準的市場眼光，成功為公司創造每年20％～30％成長。

如何讓老公司注入新活力？她認為，應捨棄部分業務，否則難以輕裝上陣，且要尋求融資因應大陸快速成長的市場。她不諱言，不斷的溝通，是許多二代台商的必經之路。

東莞台協青年委員會副會長李國誠，也在25歲那年歷經了一場震撼教育。當時在東莞經營電線電纜設備的父親，將他派至江蘇淮安主持新廠事宜，但2012年一場暴雨，使低窪的工廠設備全數泡水，無法開工引發工人反彈，幾乎要爆發衝突。

經此一事，李國誠返回東莞總部後，著手改革，包括公司生產、人員、設備自動化和數位化。李國誠說，無論繼承或自創事業，台青都要面對許多人的質疑目光，最重要的是心理素質堅強，以扎實的經營能力自我證明，才能獲得各界的認同。