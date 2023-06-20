新政啟動 經濟突圍專題系列三之二》兩岸新競合 搶灘東南亞

在三年疫情封控及疫後全球經濟疲弱背景下，台鏈與紅鏈競合出現新態勢。在大陸境內，台商除了尋求與陸廠更穩妥的合作機會，也面對「內卷」下的激烈競爭；國際市場上，台商同樣要面對勇於出海搶市場、搶訂單的陸企，尤其東南亞，已成為雙方當前交鋒重地。

受美國要求供應鏈「去中化」及疫情影響下，全球產業鏈移轉與重組加速進行。如同中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生所言，全球業者正在加緊建構兩個平行的經濟產業體系，一是「中國的」，另一是「中國以外的」。

這讓台鏈紅鏈的競合關係出現新局面。一方面，堅守在大陸市場的台商，得面臨競爭白熱化下的「內卷」環境，以及來自海外訂單銳減的困境。

對此，聚集傳產供應商的廣東珠三角台企可謂點滴在心頭。當地台商鞋企透露，過去曾是Nike、Adidas供應商，前幾年也打入李寧、安踏等陸企品牌，過了一段「兩頭吃」的好日子，但疫情衝擊令台廠遭受砍單、收款難等情況，中美對峙更強化大陸品牌業者對供應商挑選「自己人」的傾向。

一位在東莞從事傳統產業的台商抱怨，外商還會與台廠夥伴share美國關稅，陸廠卻將成本轉移到供應商身上。他甚至指出，目前在大陸挑選陸廠合作對象，只有兩種，一是政府引薦的企業（很可能與官方有長期合作關係），二是國企。

另一方面，為應對美國關稅政策，台廠加速轉移部分產能到東南亞、印度等海外地區。譬如，製鞋代工龍頭寶成近年不斷縮減大陸員工規模，東莞高廠員工從極盛期的10萬以上，如今不到1萬人，越南取代大陸成為寶成最大生產基地。但5月間傳出寶成越南廠裁員5,700人消息，顯示海外經營環境對台商台鏈仍有諸多挑戰。

值得注意的是，近年紅鏈如立訊、比亞迪、小米等業者，同樣積極布局海外。新加坡大華銀行報告指出，在區域全面經濟夥伴協定（RCEP）生效加持下，超過4成的受訪中企，未來三年都打算向東南亞擴張，而新加坡、泰國與馬來西亞為最熱門的三個地點。由於布局地點高度重疊，台鏈與紅鏈的競合舞台，今後勢必從大陸延伸至東南亞。