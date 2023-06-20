新政啟動 經濟突圍專題系列三之二》迎疫後經濟新局 台商整裝待發

中美貿易戰、疫情蔓延三年等因素，嚴重干擾著大陸台商營運。但台商也根據內外形勢變化，迅速調整經營策略，把這段時間當作是深蹲馬步、蓄勢出擊的沉潛期。對外，設法融入國際供應鏈重組、利用大陸「一帶一路」等政策出海布局；對內則縮減開支，推動轉型升級，並伺機把握大陸的內需新商機。

更進一步說，為在這場全球變局與疫後疲弱的經濟下求生存，大陸台商經營策略的調整分為兩方面。首先要設法融入中美對峙下國際供應鏈的重塑，將供應鏈分散至東南亞、南亞、北美等地區，以規避美國對中國高額關稅與地緣政治風險。這也讓部分冷門的大陸城市意外翻紅。

分散供應鏈 避政治風險

例如，位在海南島對面的廣東湛江，因距離北越海防、河內很近，有珠三角從事傳產業的台商透露，在湛江設廠除了成本較低廉，還可將產品運往北越後，再轉銷美國；一位東莞的燈飾業者也表示，利用虎門港將零部件運往北越組裝後，再銷往美國，雖然多出運費與貨櫃成本，但總比丟失訂單要好。

也有不少台商看準大陸「一帶一路」、RCEP（區域全面經濟夥伴協定）在東南亞市場的影響力，希望搭上政策列車，深化海外布局或得到關稅及原產地規則優惠。4月間，台灣工總理事長苗豐強在北京與大陸國台辦主任宋濤會面時，即建議陸方，可協助台商面向RCEP、「一帶一路」等國家發展。

另一方面是對內的部分。還在堅守大陸陣地的台商展現韌性，除了縮編規模減少開支，重點包括轉型升級與搶攻內需市場，譬如，當成本上漲、招工難常態化後，台商很快轉型自動化，甚至進階到難度更大的數位化、智慧化。東莞台協青年委員會副會長李國誠表示，很多地方政府都支持台商「機器換人」，像2020到2022年期間，採購華為雲服務器（CVM），東莞官方都有補貼。

一位珠三角鞋材供應商透露，近年他重金購進義大利設備，一台要價10萬美元，設備上面有800多根針縫紉，他共購進20多台，遠超同業，一個月可做30萬雙鞋面，但只需20個人，而生產同樣的產量，過去要用到1千多人。為求產品客製化、多樣化，他還因此切進石墨烯等新材料。

台商還設法融入大陸官方的內循環發展，譬如電子科技產品標準化。蘇州台協會長謝清福指出，如果要做當地政府採購標案，必須讓產品標準化後才能進入大陸政府名冊，成為官方、國企的採購夥伴。亦有台商鎖定大陸政府鼓勵的產業，布局諸如大健康、大醫療領域。

不快速改變 就等著收攤

值得注意的是，疫情也催化了大陸內需市場線上線下的整合進程。台式小火鍋業者呷哺呷哺董事長賀光啟表示，疫情令民眾對外送依賴更深，他除了透過開放參股擴大與供應商結盟合作，還推出外送方便的包裝與新鍋具，讓顧客買好小火鍋，還能帶去露營。

北京鼎泰豐董事長韓家宸也說，疫情期間，自己秉持現金本位，放緩展店並關閉虧損較大的門市止損，蟄伏等待疫後黎明。此外，公司過去太仰賴餐飲內用，因此推出冷凍商品與預製菜等外帶模式，甚至切入植物肉等新商機。

無論如何，對許多台商來說，當前市場的挑戰難度，甚於高於2003年SARS、2008年金融海嘯期間，求生存成為首要任務，因此多方調整、改變以適應環境是必須的，而且速度必須要快。正如一位長三角台商所說的：「如果不do something，要嘛去成本低廉的國家，否則，就等著收攤。」