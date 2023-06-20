新政啟動 經濟突圍專題系列三之一》擺地攤、擦鞋工的青年失業悲歌

最近北京和上海鬧區，街頭擺攤的年輕人突然多了起來，他們賣賣小吃、服飾，甚至消失許久的擦鞋工也重出江湖。這種看似商業恢復活力的背後，隱藏的是大陸人口紅利衰退的副作用。

穩增長的步伐尚在加速，但經濟結構轉型過程中的人口數值變化，已成為增長的新隱憂。過去傲視全球的人口紅利進入質與量的拔河，除了人口負增長、老齡化、少子化難題以外，青年失業率居高不下、扶養比持續攀升的情況下，穩增長之路更加艱難。

據統計，2022年大陸出生人口956萬人、死亡1,041萬人，人口正式進入負增長時代。隨著經濟社會發展，這一轉折點雖在意料之內，但到來的時間點，卻比大陸官方和人口學者預測的要早得多。

專家警告，由於人口到達峰值的時間提早了九年，代表過去幾年的政策制訂都是基於錯誤的人口估算。南開大學經濟學院教授原新指出，在此背景下，經濟、資源環境緊張等多方面挑戰將隨之而來。

值得關注的是，疫情以來大陸失業率節節攀升，尤其5月16～24歲的青年失業率來到20.8％，再創紀錄以來新高。專家憂心，今年大學畢業生同樣創新高來到約1,200萬人，預期未來數月青年失業情況將繼續惡化。