新政啟動 經濟突圍專題系列三之一》振興寄望內需 萬靈丹這次不給面子？

疫情解封後，全球關注大陸市場如何拉動經濟重返正軌，北京訂定仰賴內需消費方針，今年3月「全國兩會」前夕，大陸商務部長王文濤宣布，已安排多項主題活動串穿2023全年，力拚消費復甦與擴大。

消費成為拚經濟的主旋律，並不難理解，在疫情突襲的2020、2022年，大陸GDP成長率分別為2.3％、3％，創下40年來最低數值，且當年封控致使經濟活動停擺下，僅由資本形成對經濟貢獻率獨大。

低谷之後的2021年，大陸成功改以最終消費支出作為拉動經濟增長的主動能；2023年同樣想故技重施。但問題是，疊加當前全球經濟疲軟，內需消費這顆靈丹依然萬用嗎？

從各城市主要商圈的人潮來看，大陸消費市場相當有看頭，呷哺呷哺董事長賀光啟、北京鼎泰豐董事長韓家宸，以及南僑等耕耘當地多年的食品餐飲台商，均對本報表示看好復甦前景，摩拳擦掌搶占市場反彈，同步展店、拓展冷凍與預製產品線等多招並進。數據也佐證，餐飲收入增幅正以遠高於社會消費品的速度飆高。

只是，公布亮眼數字的同時，為何「加大刺激」聲浪仍未停歇？

北京台青、服務業臨時工平台「小包智工」創辦人兼首席運營官徐韜說，大陸一線城市餐飲用工需求雖飆升，但平價餐飲遠高於正餐餐廳，似有錢包變薄、消費降級現象。且相較飲食硬需求，電影娛樂用工並無起色。賀光啟也指出，疫情後的最大體悟是「消費者沒有忠誠度，供應商也沒有忠誠度」，透露當下各方對於價格高敏感的程度。

回頭再做檢視，大陸消費領域兩大重點房產與汽車，都遭遇難題，房企債務讓大陸房市回暖仍在長期抗戰；汽車雖是當前政策聚焦重心，但去年車市爆發後，透支消費讓今年需求難以提振，企業僅能砍價撐量。

大陸全國台企聯會長李政宏表示，上海路上車流量較疫情前增約30％，但這三年來，太多民眾擔心搭乘大眾交通工具而購車，疫後需求反而大減。數據上來看，大陸4月超低的CPI和PPI年增速，體現需求仍不如供給的隱憂。

5月在清華五道口論壇上，大陸經濟學家李稻葵建議，要透過消費券等補貼，用補貼1元拉動4元的效果，恢復民眾對消費的信心。但看看大陸各地貫穿全年、遍及各地的各種消費節，又有哪個沒有推出消費券？哪個沒有降價補貼？

消費節已不稀奇、不足以撬動民眾變薄的錢包。或許，下一個消費救星要指望近年因監管沉寂，但有繽紛行銷玩法與足夠補貼力度的電商和民營企業，期待透過「618」、「雙11」等網購節，放手一搏來挽救消費疲態。