關注聯準會利率決策 資金加倉科技股

5月中旬以來，日、韓、德、台灣股市的科技股領漲，帶動全球股市向上，中國科技行業也觸底回升，但反彈幅度低於其他市場。5月中國市場指數除科技龍頭上漲1.49％外，其餘指數全部下跌，消費龍頭和大盤成長跌幅較大，均下跌7％以上，主要原因為經濟數據不如預期，以及輝達業績帶動全球科技表現。

海外宏觀數據方面，6月2日美國勞工部發布5月非農就業報告，非農就業人數新增33.9萬人（預期19.5萬人），失業率升至3.7％（預期3.5％），時薪年增4.3％（預期4.4％），月增0.3％（預期0.3％），平均周度工作時長回落至34.3小時，為2020年5月以來最低。時薪及時長走弱反映就業從過熱走向平衡，但節奏偏慢。目前聯準會內部分歧大，數據依賴的重要性提升，5月就業數據有所分化（非農僅統計機構僱傭就業），就業數據沒有強勁到支持升息，6月暫停升息的機率頗高。

美國經濟的衰退遲遲未兌現，主要是因為超額儲蓄存量規模下滑速度慢。2023年5月8日，舊金山聯儲發表「The Rise and Fall of Pandemic Excess Savings」研究，推演美國居民部門超額儲蓄至少能支撐消費至今年第四季。德邦證券認為，美國2023年個稅下調導致可支配收入向上偏離，因此消費韌性推遲美國經濟陷入全面衰退。

本周是今年股市關鍵的一周，6月14日聯準會議息會議是否會停止升息成為市場焦點。近期聯準會官員暗示支持6月跳過一次升息，疊加「新聯準會通訊社」Nick發言聯準會將跳過6月升息後再繼續，CME Fedwatch顯示6月升息的機率為29.9％，7月升息的概率為52.8％。美國衰退推遲，通膨下行速度偏慢，下半年升息概率升溫，市場以結構性行情為主。

中國宏觀數據方面，基建退坡、房地產恢復放緩壓制鋼鐵、煤炭產業鏈，拖累整體PPI月減0.7％。除此之外，下游製造業投資過熱形成產能過剩，導致目前固定資產周轉率下滑，PPI持續下滑。申萬宏源下修2023年PPI至-2.3％，預計6月繼續回落，年底才回升至0；也下修2023年CPI至0.9％，預計6月CPI年增0.3％。

花旗中國經濟驚奇指數5月大幅下挫，代表整體經濟表現普遍差於預期，5月經濟壓力在投資端，基礎原材料PMI和建築業PMI大幅回落，因為房企脆弱現金流導致新開工及存量項目投資強度下降，偏弱的政府性基金收入導致市政工程施工強度下降，部分地區PPP專項審計導致基建投資增速放緩。

中國4月份規模以上工業企業利潤年減18.2％，降幅較3月收窄，拆分來看，利潤率拖累21.1％，PPI拖累3.6％，兩者拖累均有所擴大，工業增加值拉動5.6％，較上月抬升。

4月份中國企業收入增速3.8％低於產成品庫存增速5.9％，當下庫存相對需求仍偏高，5月PPI進一步下降，ROA亦下行，企業去庫積極度高。4月中國人民銀行引導中小銀行存款利率下調，6月則引導國有大行下調部分存款利率。若未來LPR進一步下調，將有利於穩定房地產市場。

今年下半年，全球庫存周期尚未觸底，聯準會降息或受到通膨制約，市場表現以主題行情為主。根據美國銀行全球基金經理調查5月數據，基金經理過去一個月對科技股淨增持16％，為2021年12月以來的最高水平。

美國銀行以輝達及微軟作為AI泡沫的計算指標，認為本輪AI上漲是泡沫初期，AI正在推動半導體和雲端計算公司收入增長，根據IDC預計，泛AI市場規模以20％複合增速增長至2025年900億美元，AI產業鏈持續成為資金著墨方向。

（群益大中華雙力優勢基金經理人謝天翎）