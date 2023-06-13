陸央行短期政策利率調降 盼刺激信貸需求

中國央行今天宣布展開人民幣20億元逆回購操作，中標利率較先前下調10個基點，這是自去年8月以來首次下調。分析指，目的是要刺激信貸需求，釋放明確的穩定經濟成長訊號。

中國人民銀行（央行）表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，以利率招標方式開展了20億元（約新台幣86億元）7天期逆回購操作，中標利率為1.90%，此前為2.00%。逆回購相當於短期貸款，可增加市場流動性。

每日經濟新聞指出，當前的7天逆回購利率水準已經是歷史最低。消息公布後，金融市場信心提振，國債期貨全線高開，人民幣匯率則是快速走低。美元兌離岸人民幣快速刺穿7.1700元關卡。

第一財經引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，這次央行下調政策利率背後，是第2季以來經濟修復力度偏弱，房市也再現低迷，需要穩增長政策適時發力。政策利率下調加上近期銀行存款利率調降，將有效帶動企業和居民實際貸款利率下行，進而刺激信貸需求，推動消費和投資提速。

此次利率下調，傳遞出政策利率有鬆動的跡象。報導指出，15日中期借貸便利（MLF）中標利率是否繼續下降，以及本月貸款市場報價利率（LPR）是否會結束連續9個月的「按兵不動」改為調降，都是接下來的觀察重點。

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