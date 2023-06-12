不只一人? 陸太陽能高管慕尼黑機場被帶走

中國太陽能行業12日晚間突然傳出消息稱，有中國太陽能企業高管在參加2023年德國慕尼黑國際太陽能技術博覽會（Intersolar Europe）時，在現場被德國相關部門人員帶走。另有知情人士透露，該名高官飛抵慕尼黑下飛機時，就已被帶走。

上海證券報12日報導，一位在現場親眼目睹這一過程的中國某家太陽能上市公司高層人士，證實了該高管被帶走的消息。但他表示，該高管被帶走的地點不是在展會現場，而是在慕尼黑機場。該消息也得到了多位參加此次展會的太陽能業內人士確認。

另有知情人士透露，這次被帶走的不只一人，其中不少都是在飛機航班降落慕尼黑機場後就被帶走的。

作為全球規模和影響力最大的太陽能展覽交易會之一，Intersolar Europe每年都吸引了全球大量太陽能企業前往參展，今年該展會定於6月14日至16日召開。

報導並指出，四年前的2019年，也是在德國慕尼黑，同樣在Intersolar Europe展會期間，多位中國太陽能企業高管被德國相關部門帶走。據德國太陽能媒體pv magazine當時發布的消息，德國有關部門發出兩項逮捕令，逮捕了兩名中國公民。其中一位被捕高管的逮捕原因，據稱是由於涉嫌參與太陽能組件的商業走私，以及違法規避2018年9月之前執行的歐盟最低限價MIP。

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