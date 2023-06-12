大陸長期復甦趨勢不變 新興市場後市可期

新興市場經歷2001年至2010年的繁榮期之後，從2011年到2022年，新興市場股票在美元計價下的年化報酬率僅為0.9％。然而，過去的表現掩蓋了新興市場的未來潛力，這種潛力在全球配置中經常被低估。聯博認為，目前新興市場評價面仍具有吸引力，且大陸正受惠於解封後的復甦階段，可望帶動整體新興市場表現，若投資人手中仍維持低度布局的情況，當新興市場股票重拾成長動能，便可能讓長期投資表現不如原定期待，因此建議投資人不妨趁勢布局新興市場。

觀察目前MSCI AC世界指數中，雖然只有11％的公司是在新興市場註冊，但新興市場國家具有人口紅利與內需優勢，它包含了全球52％的人口，如果再加上未納入MSCI新興市場指數的前沿和其他市場，不但貢獻全球GDP的46％，整體新興市場人口比例也將達到全球的88％，規模之大，不容忽視。

此外，雖然新興市場在全球基準指標中占比較小，但在世界舞台上卻扮演著更重要的角色。聯博認為，投資人應該更仔細地觀察開發中國家的動態，因為這些動態正在創造新興市場股市具有吸引力的投資機會。尤其在聯準會可望停止升息後，大多股票市場將會有所表現（見圖一）。

聯博認為，新興市場股票市場相較於成熟國家，更具有成長動能。2023年新興市場的實際GDP成長率將達到3.7％，超過工業國家預計的0.3％成長率。大陸和印度的成長率預期分別為5.1％和6％，雖然比過去慢，但遠高於已開發國家的預期成長率。同時，新興市場貨幣具有吸引力的評價，也有助於為潛在的復甦打下基礎。

在國家布局部分，聯博認為，大陸在新興市場中佔有領頭羊的地位，因此格外引人注目。目前大陸正在享受解封後國內經濟復甦繁榮，取消了清零政策、解放了三年的封鎖所壓抑的消費需求，為長期復甦打開了大門。中國的復甦可能帶來漣漪效應，從馬來西亞到南非的新興市場國家都有機會受惠。與此同時，跨國企業正在將製造業務從大陸轉移，這將有利於墨西哥、越南、印尼等國。

值得注意的是，從拉丁美洲到亞洲，創新正在席捲新興市場國家。今年最受投資人關注的AI投資題材，亦離不開新興市場的技術。從價值鏈來看，無論是記憶體、半導體製造、晶片設計等等都在新興市場。根據美國和歐洲專利局的數據和聯博的預估，新興市場國際專利申請的占比一直在穩步增加，到2022年已達到19％。

經過多年對新興市場的低估，許多投資人對新興市場股票的持有比重偏低。不過，隨著多個變革催化劑的醞釀和新興市場股票相對具吸引力的評價，現在是重新評估開發中國家在全球股票配置比例的時刻。

（文／聯博集團中國股票投資組合經理 John Lin）